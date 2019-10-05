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05.10.2019 15:48
Рубрика: Экономика

Центробанк оценил возможности семей оплачивать ипотеку

Текст: Ольга Игнатова

Только 35,4% семей могут ежемесячно оплачивать ипотеку.

Об этом, как сообщает издание РБК, говорится в докладе о жилищном строительстве Центробанка. При этом речь идет о кредите, взятом на покупку квартиры с жилой площадью 18 кв м на одного члена семьи.

Фото: iStock
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Если же семья берет кредит на покупку жилья большей площадью (30 квадратов на человека), то ежемесячно вносить платежи становится сложнее. Такую ипотеку могут себе позволить 26,9% семей.

Доля семей, для которых доступны ипотечные кредиты, меняется в зависимости от количества детей, отмечает ЦБ. Жилье площадью 18 кв м на одного человека могут позволить 30,2% семей с одним ребенком, 16,3% семей с двумя детьми и только 5,1% с тремя. А жилье площадью 30 кв м на одного человека способны приобрести в ипотеку 20,9% семей с одним ребенком, 10,8% с двумя детьми и 3,1% с тремя.

Экономика Недвижимость Ипотека Госфонды и контрольные органы Центральный банк
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