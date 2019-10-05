ЦСКА обыграл "Валенсию" в Евролиге

Действующий победитель Евролиги - московский ЦСКА - в стартовом матче турнира на выезде уверенно переиграл "Валенсию" - 96:71.

Несмотря на то, что ЦСКА с первых минут встречи захватил преимущество, хозяева буквально вгрызались в каждый мяч. В первой четверти армейцы все же смогли сделать неплохой задел - 24:17. К большому перерыву преимущество гостей в счете увеличилось - 50:38. Во второй половине "Валенсия" как будто поняла всю тщетность своих попыток хоть немного сократить разницу в счете, и в итоге ЦСКА уверенно победил - 96:71.

В составе армейцев лучшим стал Хиллиард, набравший 22 очка. Отлично проявил себя и имеющий большой опыт игры в НБА Джеймс - 20 очков. После матча наставник ЦСКА Димитрис Итудис не скрывал удовлетворения от игры своей команды.

"Это был дебют в Евролиге, и нам противостояла амбициозная команда, которая знает, как побеждать, которая взяла Еврокубок в минувшем сезоне, - сказал он. - К тому же здесь всегда тяжело играть. ЦСКА - новая команда, и наша первая задача - стать настоящей командой, которая знает, как справляться с трудностями, как выходить победителем. Мы контролировали ход матча от первой до последней минуты".

Итудис отметил отличную реализацию трехочковых бросков. "Мы здорово атаковали: когда попадаешь 17 трехочковых, сложно проиграть. При этом большинство бросков были открытыми, мы здорово созидали. Сделали всего 10 потерь, причем часть из них были фолы в нападении, а потому получили больше владений и спокойно довели дело до победы", - сказал он.

Еще один российский клуб - "Зенит" - уступил в дебютном матче в Германии "Альбе" - 65:85.