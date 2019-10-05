"Динамо" проиграло в гостях "Оренбургу"

Московское "Динамо" продолжает разочаровывать своих болельщиков. Уступив "Оренбургу"(0:2), "бело-голубые" рискуют опуститься на последнее место в таблице Премьер-лиги по итогам 12-го тура.

Перед нынешним сезоном "Динамо" провело мощную трансферную кампанию, потратив на новичков около 40 миллионов евро. Цели ставились самые амбициозные: попадание в еврокубки, успешное выступление в Кубке России. Но в реальности все оказалось намного хуже.

Из Кубка команда Дмитрия Хохлова вылетела, а в чемпионате борется за выживание. В матче с "Оренбургом" москвичи держались до второго тайма. Справедливости ради, хозяевам здорово помогло удаление за две желтые карточки Артура Юсупова. Но и до этого эпизода "бело-голубые" мало что создавали впереди.

Победу "Оренбургу" принесли точные удары Кулишева и Радаковича. Благодаря этому результату команда с 17-ю очками поднялась на шестое место.

В свою очередь динамовцы идут на предпоследней строчке, опережая "Тамбов", у которого матч в запасе, всего на два балла.