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05.10.2019 15:58
Рубрика: Спорт

"Динамо" проиграло в гостях "Оренбургу"

Текст: Артур Нанян
Московское "Динамо" продолжает разочаровывать своих болельщиков. Уступив "Оренбургу"(0:2), "бело-голубые" рискуют опуститься на последнее место в таблице Премьер-лиги по итогам 12-го тура.
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Перед нынешним сезоном "Динамо" провело мощную трансферную кампанию, потратив на новичков около 40 миллионов евро. Цели ставились самые амбициозные: попадание в еврокубки, успешное выступление в Кубке России. Но в реальности все оказалось намного хуже.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Хохлов останется в "Динамо" до зимней паузы

Из Кубка команда Дмитрия Хохлова вылетела, а в чемпионате борется за выживание. В матче с "Оренбургом" москвичи держались до второго тайма. Справедливости ради, хозяевам здорово помогло удаление за две желтые карточки Артура Юсупова. Но и до этого эпизода "бело-голубые" мало что создавали впереди.

Победу "Оренбургу" принесли точные удары Кулишева и Радаковича. Благодаря этому результату команда с 17-ю очками поднялась на шестое место.

В свою очередь динамовцы идут на предпоследней строчке, опережая "Тамбов", у которого матч в запасе, всего на два балла.

Спорт Футбол Чемпионат России Спортивные организации Футбольные клубы "Динамо" (Москва) Спортивные организации Футбольные клубы "Оренбург"
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