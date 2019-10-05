Эрдоган не исключил новой турецкой операции в Сирии в ближайшие дни

Новая турецкая войсковая операция на территории Сирии может начаться в ближайшие дни. Об этом заявил президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган, выступая перед членами правящей "Партии справедливости и развития" в Анкаре.

Целью операции станет создание "зоны безопасности" вдоль границы с Турцией. Анкара планирует очистить эту территорию от подразделений курдского ополчения YPG, признанного в Турции террористическим, а также - пересилить туда часть сирийских беженцев.

"Создание безопасной зоны является наиболее разумным и гуманитарным способом возвращения сирийцев домой, - передает слова Эрдогана турецкий телеканал Ahaber. - Мы уже убедились в этом на примере операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь". 360 тысяч сирийцев вернулись в отвоеванные небольшие районы. Наша цель - сделать мирной территорию к востоку от Евфрата. Мы планируем переселить в этот регион 2 миллиона человек".

В настоящее время на территории Турции находятся порядка 3,6 миллиона сирийских беженцев, это больше, чем в любой другой стране мира. По подсчетам властей, страна, начиная с 2011 года, потратила на содержание временно перемещенных лиц более 40 миллиардов долларов.

Президент Турции подчеркнул, что новая операция может начаться "сегодня или завтра".

"Мы подготовились, сверили наши оперативные планы, и дали все необходимые инструкции, - сказал он в частности. - ...Процесс начнется, вероятно, сегодня или завтра. Мы будем проводить эту операцию как с суши, так и с воздуха"..

Двумя днями ранее министр обороны США Марк Эспер и его турецкий коллега Хулуси Акар провели телефонные переговоры, в ходе которых турецкая сторона еще раз подчеркнула, что ей нужна вытянутая вдоль турецкой границы "зона безопасности" к востоку от Евфрата на территории Сирии шириной 30 километров (Вашингтон настаивает, чтобы ширина зоны не превышала в среднем 8 километров). Также Акар отметил, что если процесс создания "зоны безопасности" будет приостановлен или отложен, Турция откажется объединять свои усилия с США в Сирии. Кроме того, турецкий министр обороны заявил, что его страна не позволит создать "террористический коридор" в южной Турции.