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Фото: Мария Миронова рассекретила имя второго ребенка

Новости
    05.10.2019, 19:20
Текст:   Олег Усков
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

46-летняя соссийская актриса Мария Миронова, дочь советского актера и певца Андрея Миронова, недавно во второй раз ставшая мамой, перестала томить общественность неведением и наконец-то рассекретила имя и пол ребенка.

Из Inatagram Марии следует, что у нее сын. Солидно названный Федором.

"Дорогие мои и любимые друзья, подписчики, тысячи людей, которые разделили мою радость, спасибо Вам!!!! Я сегодня первый день вылезла в мир! И он оказался таким теплым и красивым как озеро Вулиагмени!", - делится Мария.

Актриса добавляет, что получила сотни поздравлений… с дочкой. Но поклонники ошиблись: "Видно дано мне быть мамой мальчиков. У меня родился СЫН, имя ему Теодор - Дар Божий. ФЕДОР!", - эмоционально прояснила Миронова. Для которой нынешней брак - уже четвертый.

Мария Миронова родилась 28 мая 1973 года в Москве. Сниматься начала в восьмидесятые - с роли Бекки Тэтчер в "Приключениях Тома Сойера и Гекльберри Финна" Говорухина.

Следом - "Олигарх", "Ночной дозор" и "Дневной дозор", "Гибель империи", сериал "Садовое кольцо".

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