Израиль сообщил о запуске двух ракет из сектора Газа

Израильские военные зафиксировали пуск двух ракет из сектора Газа, однако ни одна из них не достигла территории Израиля. Об этом говорится в заявлении пресс-службы армии.

Ранее в кибуце Киссуфим недалеко от границы с сектором Газа сработала система оповещения о возможном ракетном обстреле. Уточнялось, что взрывов в израильском поселке не было.

Ситуация на границе с сектором Газа снова обострилась вечером в пятницу, сообщает РИА Новости. По данным министерства здравоохранения анклава, число пострадавших в стычках с израильскими военными достигло 54 человек. Погиб 28-летный палестинец.