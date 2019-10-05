Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли

В субботу утром Китай осуществил запуск спутника микроволнового дистанционного зондирования Земли Gaofen-10. Пуск состоялся в 02:51 утра по местному времени с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси.

По данным газеты China Daily, спутник был выведен на орбиту с помощью Long March 4C. Этот запуск стал 314-м с использованием данного ракета-носителя, пишет ТАСС.

По данным специалистов, оптика, установленная на Gaofen-10, позволит делать фотоснимки с разрешением менее одного метра. Спутник будет использоваться для наблюдения за земной поверхностью, при проектировании дорог, градостроительстве, для оценки урожайности, а также мониторинга и ликвидации последствий стихийных бедствий.