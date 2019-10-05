КНДР объявила о провале ядерных переговоров с США в Швеции

Главный переговорщик Севера по ядерным переговорам Ким Мён Гил, который большую часть дня провел на встрече с американской делегацией, возложил вину на американцев за то, что он назвал негибкостью США. По его словам, переговорщики с другой стороны не "откажутся от своей старой точки зрения и позиции". В субботу вечером Ким Мён Гил еще раз обвинил Соединенные Штаты в том, что они не собираются решать проблемы, возникшие между двумя странами путем диалога, но дал понять, что полная денуклеаризация Корейского полуострова все еще возможна. По его словам, это произойдет только тогда, "когда все препятствия, которые угрожают нашей безопасности и проверят на прочность наше развитие, будут устранены без тени сомнения". Делегация из Северной Кореи, которая находится под санкциями, запрещающими большую часть ее торговли из-за ее ядерной программы, прибыла в Швецию в четверг.

По мнению аналитиков, в заявлении северокорейского представителя содержится посыл, свидетельствующий о желании Северной Кореи увидеть реальные шаги Соединенных Штатов по ослаблению экономического давления на Пхеньян. "Переговоры не оправдали наших ожиданий и, наконец, прервались, - сказал Ким журналистам возле посольства Северной Кореи. - США повысили ожидания, озвучив такие предложения, как гибкий подход, новый метод и креативные решения, но они сильно разочаровали нас и ослабили наш энтузиазм к переговорам, ничего не внеся за стол переговоров".

Шведская телекомпания TV4 сообщила, что специальный представитель США по Северной Корее Стивен Бигун, который возглавлял команду США, вернулся в посольство своей страны, расположенное в центре Стокгольма.

Между тем, выступая в Афинах в ходе поездки в Грецию, в то время как переговоры еще продолжались в Стокгольме, государственный секретарь США Майк Помпео сказал, что надеется на прогресс в переговорах и не упомянул об их прекращении.

"Это будет первый раз, когда у нас будет возможность провести дискуссию за какое-то время и проделать большую работу, которую предстоит выполнить двум командам", - сказал глава американской дипломатии.

В заявлении, сделанном в субботу днем, государственный департамент проинформировал о том, что комментарии Кима "не отражают содержание или дух сегодняшнего обсуждения продолжительностью 8 с половиной часов". В заявлении говорится о том, что Соединенные Штаты приняли приглашение от шведских официальных лиц вернуться через две недели в Стокгольм для получения дополнительной информации о переговорах.

МИД Швеции со своей стороны отказался от комментариев.

Встреча в изолированном конференц-центре на окраине Стокгольма была первой официальной дискуссией на рабочем уровне после встречи президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в июне, на которой было решено возобновить переговоры, которые затормозились после неудачного саммита во Вьетнаме в феврале этого года.

С июня американские официальные лица изо всех сил пытались убедить Северную Корею вернуться за стол переговоров. Ситуация резко изменилась на этой неделе, когда КНДР внезапно заявила о своем согласии провести такие дискуссии.

Однако всего через день после объявления о новых переговорах Северная Корея заявила, что она провела испытания новой баллистической ракеты, предназначенной для запуска с подводных лодок. Этот провокационный жест, отметили наблюдатели, лишний раз подчеркнул необходимость того, чтобы Вашингтон быстро продвигался к согласованию ограничений на растущий ракетно-ядерный арсенал Пхеньяна.