Новости

В Таиланде арестован аферист из Южной Кореи 07:50
Корешков проиграл Ларкину в главном поединке турнира Bellator 229 07:27
Рейтинг Байдена снизился на фоне скандала в США 07:02
Женский экипаж МКС выйдет в космос 21 октября 06:55
США ограничат въезд мигрантам без медицинской страховки 06:15
В Якутии из дома-интерната эвакуировали больше 200 человек 06:14
Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли 05:43
В Японии число жертв июльского пожара в студии аниме выросло до 36 05:19
Метро в Гонконге закрыли после беспорядков 05:00
Куратор санкционной политики США уйдет в отставку 04:51
В аргентинском планетарии установили бюст Юрия Гагарина 04:14
Трамп одобрил введение безвизового режима с Польшей 03:53
Число погибших во время беспорядков в Ираке увеличилось до 65 человек 03:43
Племянник гангстера Диллинджера получил новое разрешение на эксгумацию 03:25
В США девочка пришла в школу с заряженным пистолетом 03:10
Демократы запросили у Белого дома документы по Украине 02:56
За три месяца астронавты 10 раз выйдут в открытый космос 02:38
Израиль сообщил о запуске двух ракет из сектора Газа 02:27
В США число заболевших из-за вейпинга увеличилось до 1080 человек 02:10
Time: США предложат снять с КНДР санкции ООН при демонтаже ядерного центра 01:45
Российские легкоатлеты завоевали еще три медали на ЧМ в Дохе 01:43
ЦСКА обыграл "Валенсию" в Евролиге 01:32
Вылетевший в Турцию лайнер вернулся в Москву из-за дебошира 00:56
Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ 00:50
Пять человек в Европе умерли от зараженной листериозом колбасы 04.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
05.10.2019 07:27
Рубрика: Спорт

Корешков проиграл Ларкину в главном поединке турнира Bellator 229

Текст: Максим Домчев

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе российский боец ММА Александр Корешков в главном поединке турнира, состоявшегося в американском городе Темелула, раздельным решением судей уступил Лоренцу Ларкину.

В Bellator состоялся самый быстрый нокаут в истории

Перед поединком бывший чемпион Bellator Корешков являлся фаворитом этого поединка. И уже в начале боя он имел отличный шанс закончить бой нокаутом. В первом раунде россиянин красивым ударом ногой с разворота уронил противника на настил ринга, однако не смог добить американца.

После этого Ларкин воодушевился и во втором раунде был близок к досрочной победе. Корешков дважды был в шаге от нокаута, но сумел выстоять до конца раунда. В заключительном раунде чуть активнее был россиянин, однако своими действиями он не смог убедить судей.

Два рефери констатировали победу американца 29:28, а один все же отдал предпочтение россиянину с таким же счетом. Для 29-летнего Корешкова это поражение стало четвертым в карьере при 22 победах.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Новак рассказал о цене транзита газа через Украину
Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
Демократы запросили у Белого дома документы по Украине
В Якутии нашли алмаз-матрешку
Силуанов предложил ограничить перечень профессий для самозанятых