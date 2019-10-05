Корешков проиграл Ларкину в главном поединке турнира Bellator 229

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе российский боец ММА Александр Корешков в главном поединке турнира, состоявшегося в американском городе Темелула, раздельным решением судей уступил Лоренцу Ларкину.

Перед поединком бывший чемпион Bellator Корешков являлся фаворитом этого поединка. И уже в начале боя он имел отличный шанс закончить бой нокаутом. В первом раунде россиянин красивым ударом ногой с разворота уронил противника на настил ринга, однако не смог добить американца.

После этого Ларкин воодушевился и во втором раунде был близок к досрочной победе. Корешков дважды был в шаге от нокаута, но сумел выстоять до конца раунда. В заключительном раунде чуть активнее был россиянин, однако своими действиями он не смог убедить судей.

Два рефери констатировали победу американца 29:28, а один все же отдал предпочтение россиянину с таким же счетом. Для 29-летнего Корешкова это поражение стало четвертым в карьере при 22 победах.