Корешков проиграл Ларкину в главном поединке турнира Bellator 229

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе российский боец ММА Александр Корешков в главном поединке турнира, состоявшегося в американском городе Темелула, раздельным решением судей уступил Лоренцу Ларкину.
Перед поединком бывший чемпион Bellator Корешков являлся фаворитом этого поединка. И уже в начале боя он имел отличный шанс закончить бой нокаутом. В первом раунде россиянин красивым ударом ногой с разворота уронил противника на настил ринга, однако не смог добить американца.
После этого Ларкин воодушевился и во втором раунде был близок к досрочной победе. Корешков дважды был в шаге от нокаута, но сумел выстоять до конца раунда. В заключительном раунде чуть активнее был россиянин, однако своими действиями он не смог убедить судей.
Два рефери констатировали победу американца 29:28, а один все же отдал предпочтение россиянину с таким же счетом. Для 29-летнего Корешкова это поражение стало четвертым в карьере при 22 победах.
Back and fourth in round one! This fight is electric!#Bellator229 pic.twitter.com/FpZ1MPFzv5— Bellator MMA (@BellatorMMA) 5 октября 2019 г.
The final moments of round two between @Da_Monsoon and @SpartanKoresh in our main event at #Bellator229 were INSANE! pic.twitter.com/35RHSzVZuL— Bellator MMA (@BellatorMMA) 5 октября 2019 г.