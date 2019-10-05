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05.10.2019 04:51
Рубрика: В мире

Куратор санкционной политики США уйдет в отставку

Заместитель министра финансов США Сигал Манделкер. Фото: AP Photo/Kamran Jebreili Заместитель министра финансов США Сигал Манделкер. Фото: AP Photo/Kamran Jebreili
Заместитель министра финансов США Сигал Манделкер. Фото: AP Photo/Kamran Jebreili

Заместитель министра финансов США Сигал Манделкер, в чьи обязанности входят финансовая разведка, пресечение финансирования террористических группировок, а также выработка санкций против других стран, в том числе России, намерена уйти в отставку.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Такую информацию распространило агентство Bloomberg. Его источники утверждают, что Манделкер решила вернуться в частный бизнес. Глава Минфина США Стивен Мнучин подтвердил отставку, отметив, что Манделкер является сторонницей применения Вашингтоном мощных инструментов в сфере экономики, чтобы "сделать мир безопаснее", пишет ТАСС.

Карьера Сигал Манделкер в Минфине США началась с июня 2017 года. По данным Bloomberg, она сыграла важную роль в разработке санкций в отношении России, КНДР и Венесуэлы.

После отставки Манделкер ее обязанности будет выполнять другой заместитель Мнучина - Джастин Мьюзинич.

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