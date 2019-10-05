Медведев: Зеленский оказался между молотом и наковальней

Премьер-министр Дмитрий Медведев не завидует президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Он попал между молотом демократической партии и наковальней республиканской партии", - заявил глава российского правительства в интервью программе "Вести в субботу".

- Если он продолжит расследование и если этим будет заниматься прокурор, о котором он сказал, что "это мой человек", тогда на него, соответственно, обидятся демократы и будут говорить, что Украина вмешивается, как любят делать американцы, в американские выборы, - отметил Медведев.

Если же Зеленский заблокирует расследование, то это, во-первых, подчеркнул премьер, будет смотреться странно в силу публикаций, а во-вторых, на него обидится администрация действующего президента США Дональда Трампа.