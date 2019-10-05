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05.10.2019 23:36
Рубрика: Общество

На Филиппинах восстановят православный храм

Текст: Елена Яковлева

Русская православная церковь планирует восстановить свой храм в столице Филиппин Маниле, который был разрушен во Вторую мировую войну, сообщил глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

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- Благодарю президента [Филиппин Родриго] Дутерте за приглашение клириков Русской православной церкви приехать на Филиппины, - цитирует агентство ТАСС слова Владимира Легойды. - В настоящее время перед Русской православной церковью на Филиппинах стоят задачи возрождения исторически существовавшего в столице Филиппин Маниле храма в честь Иверской иконы Божией Матери.

Этот храм был построен в конце 30-х годов 20 века, но в 1945 году, во время освобождения Филиппин США был разрушен американской авиабомбой.

Фото: Пресс-служба ВВО
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Сегодня речь идет также и об организации общин Русской церкви, причем не только на острове Минданао, но и на других островах Филиппинского архипелага, особенно тех, куда часто приезжают наши соотечественники.

Президент Дутерте на пленарной сессии XVI ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что православие могло бы помешать распространению в стране террористических идеологий, а РПЦ направить на Филиппины своих священников.

Возрождение церковных контактов с Филиппинами началось после 2013 года, когда РПЦ приняла участие в оказании гуманитарной помощи жителям страны, пострадавшим от тайфуна "Иоланда".

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- С 2014 года клирики Московского патриархата начали регулярно посещать Филиппины, - отметил Владимир Легойда. - В первую очередь для организации миссионерской работы на острове Минданао. В 2019 году Филиппины с рабочим визитом посетил председатель ОВЦС митрополит Волоколамский Илларион.

По его словам в Русской церкви сегодня придают большое значение миссии в Юго- Восточной Азии, и в частности на Филиппинах. Священный синод в конце прошлого года принял решение об образовании патриаршего экзархата в Юго-Восточной Азии, и в его пределах - Филиппинско-Вьетнамской, Таиландской, Корейской и Сингапурской епархий РПЦ.

Центр экзархата находится в Сингапуре, а возглавляет митрополит Сингапурский и Юго- Восточно-Азиатский Сергий (Чашин).

Общество Религия В мире Юго-Восточная Азия Филиппины
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