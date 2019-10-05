Названо время ответного удара при ядерном нападении на Россию

В случае ядерного нападения на РФ у руководства будет достаточно времени для принятия решения об ответном ударе, заверили в командовании Воздушно-космических сил страны.

- Подлетное время разное в зависимости от того, откуда летит, как летит. Но в целом времени достаточно. Это не минуты, не десятки минут... Более десятков минут, так скажем, - рассказал в эфире "Эха Москвы" начальник штаба 15-й армии особого назначения ВКС России генерал-майор Анатолий Нестечук.

Согласно российской военной доктрине, ядерное оружие может быть применено лишь в качестве ответного удара. Направления, с которых может произойти нападение, контролирует система предупреждения о ракетном нападении (СПРН). В нее входит спутники орбитальной группировки, наблюдающие за местами запуска баллистических ракет, дальние радары контроля воздушного пространства, системы наблюдения за ближним космосом. Старт ракет - особенно массовый, - вызовет срабатывание системы и немедленно станет известен руководству России.

В ближайшее время СПРН дополнят две новых радиолокационных станции в Арктике. РЛС нового поколения строятся в Мурманской области и Республике Коми. Также в разных регионах страны заработают более десятка радиотехнических и лазерно-оптических систем распознавания объектов в околоземном пространстве. Такие комплексы уже несут боевое дежурство на Алтае, в Карачаево-Черкесии и Таджикистане.

15-я армия ВКС России занимается управлением орбитальной группировки военных спутников, фиксацией запусков баллистических ракет и контролем за ближним космосом.