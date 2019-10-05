Нурмагомедов намерен провести бой на стадионе "Зенита"

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что ведет переговоры о проведении боя в 2020 года на стадионе в Санкт-Петербурге, который принимал чемпионат мира по футболу, а скоро примет и финал Лиги чемпионов.

Обладатель пояса чемпиона UFC Нурмагомедов посетил образовательный форум в Санкт-Петербурге, на котором сделал несколько интересных заявлений. Как сообщает ТАСС, Хабиб рассказал, что идут переговоры о проведении боя в России. И в качестве одного из вариантов рассматривается Санкт-Петербург и арена на Крестовском.

"Я здесь был, когда играли СКА и ЦСКА, это был абсолютный рекорд за всю историю хоккея, зрители заполнили 75 тысяч мест, я думаю, что смог бы это все заполнить, мне было бы интересно здесь подраться. Сейчас идут переговоры на март-апрель", - сказал он.