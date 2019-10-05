"Один пояс, один путь" создает новые возможности для глобального развития

Осенью 2013 года в ходе визитов в Центральную и Юго-Восточную Азию председатель КНР последовательно выдвинула инициативы "Экономический пояс Шелкового пути" и "Морской шелковый путь XXI века". Позже они объединились в инициативу "Один пояс, один путь".

Китайская интеграционная инициатива строится на принципах "совместного обсуждения, совместного строительства и совместного использования". Она развивается за счет "пяти коммуникаций: политического общения, инфраструктурной взаимосвязанности, беспрепятственной торговли, финансирования и связи между народами".

Согласно прогнозу Всемирного банка, благодаря развитию инициативы "Один пояс, один путь", в странах-участниках из абсолютной нищеты будет выведено 7,6 миллиона человек, 32 миллиона избавятся от бедности, а внешнеторговый оборот вырастет на 2,8-9,7 процента. Объем всемирной торговли поднимется на 1,7-6,2 процента, доходы населения увеличатся на 0,7-2,9 процента.

В 2015 году Китай впервые четко обозначил концепцию глобального управления "совместное обсуждение, совместное строительство и совместное использование", которая полностью совпадает с духом инициативы "Один пояс, один путь". По состоянию на конец июля этого года, 136 стран и 30 международных организаций подписали с Китаем документы о сотрудничестве в рамках "Одного пояса, одного пути".

Вместе с тем, некоторые политики на Западе утверждают, что Китай пытается затянуть участников инициативы в "долговую ловушку", и что "Один пояс, один путь" - это изощренный инструмент геополитических игр.

Факты свидетельствуют о другом: инициатива "Один пояс, один путь" дает миру новые возможности для развития. В рамках инициативы в восточной части Африки появилась первая высокоскоростная автотрасса. На Мальдивах построен первый морской мост. В Беларуси возникла первая собственная база производства легковых машин. Казахстан получил транзитный выход к морским портам. Строительство и эксплуатация железной дороги Момбаса-Найроби в общей сложности создали для местных жителей 50 тысяч рабочих мест, что повысило экономический рост Кении на 1,5 процента.

Сегодня перед человечеством встают новые вызовы дефицита глобального управления, дефицита доверия, дефицит мира и дефицита развития. В таких условиях китайская интеграционная инициатива "Один пояс, один путь" вносит весомый вклад для устойчивого развития мира и преодоления вызов. "Один пояс, один путь" сочетает грандиозную перспективу развития с конкретными шагами для осуществления этой цели, уверен старший научный сотрудник института политики и международных отношений Кембриджского университета Мартин Жак.