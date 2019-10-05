Ученые доказали, что Вселенная является гигантской паутиной

Международная команда астрономов объявила о том, что ей впервые в истории удалось обнаружить две нити, которые связывают скопления галактик и подтверждают господствующую теорию космологов о существовании паутины Вселенной.

Исследование опубликовано в журнале Science, а более подробно с ним можно ознакомиться на сайте исследовательского проекта Riken Cluster for Pioneering Research.

Работа была выполнена сотрудниками этого кластера совместно с коллегами из Токийского университета, Даремского университета в Великобритании, Национальной астрономической обсерватории Японии, Университета Нагои и других институтов.

Для наблюдений они использовали спектроскоп MUSE установленный на Очень Большом Телескопе (Very Large Telescope) в Чили, а также инструмент Suprime-Cam на телескопе Subaru.

Это помогло провести детальный анализ нитей газа, соединяющих галактики в большом отдаленном протокластере, сформировавшемся в ранней Вселенной. Длина этих нитей превышает три миллиона световых лет. Они доставляют "сырье" для формирования новых звезд и роста сверхмассивных черных дыр.

Согласно господствующей теории космологии, каждая галактика заключена в обширную газовую "паутину", состоящую из нитей и слоев водорода. Увидеть эти нити до сих пор было невозможно. Они очень тонкие и расплывчатые. Однако их существование было предсказано многочисленными моделями.

Теория гласит, что только около 15 процентов Вселенной состоит из обычной материи. Остальная часть - это таинственная темная материя, которая взаимодействует с обычной материей только через гравитацию.

Открытие подтверждает эту теорию. Ученым впервые удалось обнаружить неуловимые космические нити. По итогам наблюдений была составлена очень подробная карта.

Нити были обнаружены в массивном родительском протокластере галактик SSA22, расположенном на расстоянии около 12 миллиардов световых лет от нас в созвездии Водолея. То есть это одна из древнейших структур Вселенной.

"Предыдущие наблюдения показали, что существуют выбросы от сгустков газа, распространяющиеся за пределы галактик, - говорит ведущий автор работы Хидека Умехата из Университета Токио. - Теперь мы смогли четко показать, что эти нити чрезвычайно длинны, они выходят даже за границы области, которую мы наблюдали".

Это говорит в пользу теории о том, что нити доставляют необходимое "сырье" и вызывают активность, которую астрономы наблюдают в галактиках.

Газ двигается вдоль нитей под воздействием гравитации. Это вызывает образование галактик и сверхмассивных черных дыр, формируя такую структуру Вселенной, которую мы видим сегодня.