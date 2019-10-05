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05.10.2019 19:31
Рубрика: Общество

Прививку от гриппа можно без проблем сделать российской вакциной

Текст: Ирина Невинная
Прививочная кампания против гриппа стартовала в этом сезоне с 1 сентября. И сейчас любой человек без проблем может сделать бесплатную прививку в своей поликлинике. Но привиться можно только отечественной вакциной - обычно предлагают "Гриппол+" , "Ультрикс", "Совигрипп", - их выпускают разные российские производители. Поставки французской вакцины "Ваксигрип" в Россию в этом году запоздали, в компании-производителе пояснили, что вакцина будет, но только в ноябре.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Привиться от гриппа можно разными путями: и бесплатно, и за деньги. В рамках Национального календаря прививок закупаются только отечественные вакцины - для пациентов эти прививки бесплатны. Год от года охват населения такой профилактикой стараются расширять: чем большая доля народа привита, тем проще сдержать наступление эпидемии.

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При этом в коммерческих клиниках пациентам обычно предлагали привиться более дорогими зарубежными вакцинами - в частности, были в наличии французская вакцина "Ваксигрип" и нидерландская "Инфлювак".

Многие привычно считали, что раз вакцина импортная, да еще и дорогая, - значит более качественная и надежная, и платили за профилактический укол. Но в этом году, обзвонив несколько коммерческих московских клиник, мы убедились: прививка импортной вакциной недоступна.

"У нас на выбор две российских вакцины, стоимость примерно одинаковая, порядка 800 рублей, плюс около тысячи рублей - предварительная консультация у врача", - сообщили "РГ" в крупной частной клинике. Причем вакцины, естественно, те же самые, которыми в обычной муниципальной поликлинике прививают бесплатно.

"Мои пациенты традиционно ежегодно прививались зарубежной вакциной, - пояснила "РГ" врач-терапевт частной клиники Ирина Летинская. - В прошлом году я выписывала по их просьбе рецепт, и они приобретали вакцину самостоятельно в аптеке. В этом году они мне пожаловались, что в аптечной сети нужного препарата нет".

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Впрочем, французская вакцина все-таки будет поставлена в Россию. Правда, только к ноябрю, когда, по-хорошему, прививочную компанию пора уже заканчивать. "Санофи Пастер, подразделение Санофи по производству вакцин, поставляет в Россию свою вакцину ежегодно в преддверии сезона высокой заболеваемости гриппом, - пояснил "РГ" генеральный менеджер Санофи Пастер в России и Беларуси Гийом Ошальтер. - И в этом году мы поставим вакцину в тех же объемах, что и в прошлом, мы не планируем сокращать поставки". При этом представитель компании признал, что вакцина будет доставлена в нашу страну в более поздние сроки, чем обычно.

Причин такой задержки несколько. Во-первых, ВОЗ утвердила штаммовый состав вакцины на нынешний год с запозданием на месяц: не в феврале, как обычно, а в конце марта. Соответственно, трудности и отсрочки с началом производства вакцины возникли у всех производителей. Вторая причина - расширение вакцинации привело к росту потребительского спроса. "На финальном этапе производства возникли непредвиденные затруднения, - отметил Гийом Ошальтер. - Поэтому поставки будут проведены несколько позже, чем объявлялось ранее".

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По словам представителя компании, вакцина будет отгружаться со склада в России с начала ноября. "Вакцина будет доступна через традиционную дистрибьюторскую сеть. Необходимо обращаться к дистрибьюторам, в медицинские центры и аптеки", - пояснили во французской компании.

Впрочем, не факт, что ее будет легко найти в аптеках или медучреждениях. В государственных - точно нет. А решатся ли закупить препарат аптеки и коммерческие клиники в самом конце прививочного сезона, когда спрос упадет, мы узнаем через месяц.

"Аптечные сети в принципе неохотно берут на реализацию вакцины, - пояснила "РГ" глава Аптечной гильдии Елена Неволина. - Это особый вид препаратов, с очень ограниченным сроком годности и к тому же нуждающийся в особых условиях хранения. В основном вакцины поступают в медицинские учреждения, спрос на них в аптеках низкий. Если покупатели и спрашивают, то только импортные вакцины. Одним словом, для аптек это нерентабельный товар".

Конечно, было бы хорошо, чтобы у всех нас был выбор: какой вакциной прививаться - "родной" или зарубежной. Но вполне возможно, что выбора этого у нас через какое-то время не будет. Отечественные препараты окончательно вытеснят зарубежные. Перед нашим фармпромом была поставлена задача: страна должна перестать зависеть от импортных лекарств, мы должны производить нужные препараты самостоятельно - для этого, собственно, и была разработана Минпромторгом программа импортозамещения.

Фото: Mohammed Haneefa Nizamudeen / iStock
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В отношении производства противогриппозных вакцин импортозамещение удалось в полной мере: российские производители наращивают объемы, работают над новыми усовершенствованными вакцинами. За два последних года появилось две российских противогриппозных вакцины нового поколения: две отечественных компании зарегистрировали наиболее эффективные, по мнению ВОЗ, четырехвалентные вакцины, защищающие сразу от четырех штаммов вируса гриппа - двух разновидностей гриппа А и двух - гриппа В. И что важно - к качеству отечественных препаратов нареканий нет.

Как утверждают специалисты, наши вакцины не уступают импортным в надежности и безопасности. "Иммуногенность у всех вакцин - и российского производства, и импортных, примерно одинаковая. Прививаться можно любой", - сообщил "РГ" заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова профессор Михаил Костинов.

Общество Здоровье Прививки и вакцинация
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