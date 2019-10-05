Путин поздравил Рахмона с днем рождения

Президент России по телефону тепло поздравил таджикистанского лидера Эмомали Рахмона с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства также направил главе Таджикистана телеграмму, в которой отметил, что под руководством Рахмона народ Таджикистана добился впечатляющих успехов в экономическом и социальном развитии.

"В России высоко ценят ваш личный вклад в укрепление отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, а также активное участие в коллективных усилиях по обеспечению безопасности и стабильности в Центральной Азии и на евразийском пространстве в целом", - отметил Владимир Путин.

Президент России подтвердил готовность к продолжению товарищеского общения и конструктивной совместной работы и пожелал Рахмону крепкого здоровья, благополучия и успехов.