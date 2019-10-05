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05.10.2019 13:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Блогеры провели уроки в школах столицы в канун дня учителя

Текст: Любовь Проценко

Блогеры провели уроки в школах столицы в канун дня учителя. Об этом Агентству городских новостей "Москва" сообщили в пресс-службе департамента образования и науки города.
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В частности, в школе №1517 состоялась интеллектуальная викторина. В ходе ее школьники соревновались в знаниях с известными блогерами Машей Маевой и Lee Kei с канала DaiFiveTop.

Еще один блогер Артур Шарифов провел урок физики для 7 "Б" класса в школе №480. Как рассказали в пресс-службе департамента, такие уроки ко Дню учителя прошли в разных районах города.

Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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