Синоптики назвали дату выпадения снега в Москве

Сухой снег может выпасть в столичном регионе в ночь на понедельник. Об этом агентству ТАСС сообщила главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова. Однако, по ее словам, это не означает, что сразу же наметет сугробы.

Дневные температуры будут оставаться положительными, поэтому снег быстро растает. Как сообщается на сайте Гидрометцентра, в начале недели днем от 4 до 6 градусов тепла. Самая холодная ночь на неделе ожидается на вторник. Возможны заморозки до минус 3 градусов.

В середине недели погода начнет налаживаться. К выходным воздух может прогреться до плюс 14 днем и плюс 10 ночью.

Похолодание в столичный регион принесет активный циклон. Уже предстоящей ночью пойдет дождь, местами мокрый снег. Днем в воскресенье осадки продолжатся, усилится северный ветер. Температура воздуха составит около плюс 4-6 градусов.