Студентку из Подмосковья убили на "Поле чудес"

Убийство 17-летней девушки в подмосковном Домодедово вызвало широкий резонанс в соцсетях. Как сообщают участники соседских сообществ "ВКонтакте", трагедия произошла в микрорайоне, который с девяностых носит название "Поле чудес".

Коттеджный поселок между Домодедовским шоссе и Ушмарским лесом назвали так из-за эклектичной застройки. Встречались как вычурные особняки, так и совсем простые строения. Убийство, по данным соседских сообществ, было совершено на Светлой улице. Это самый центр микрорайона.

Версии произошедшего пока не опубликованы. Ранее "РГ" писала, что тело девушки нашла в одном из домов ее сестра. Студентка погибла от множества колотых ран. Возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве, на месте работают оперативники.