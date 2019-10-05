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05.10.2019 08:35
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода

Текст: Ольга Игнатова
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

По его словам, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям. Например, в Москве средние январские температуры повысились на два градуса. И летние температуры тоже повышаются. Но не так стремительно, как зимние. "В январе изменчивость температур в два раза выше, чем в июле. Потому что мало солнца. Летом солнце нагревает даже холодный воздух. Поэтому сильные колебания температур редкость",- поясняет Вильфанд.

Фото: iStock
Октябрь окажется теплым на юге, в Сибири и на Урале

Так, июнь в этом году в Москве был, по словам Вильфанда, не просто теплый, а очень жаркий. Температура оказалась выше нормы на три градуса. В июне 30-градусную отметку температура превышала шесть раз. Июль же оказался ниже нормы на полтора градуса. А по сравнению с июнем аж на 2,5 градуса. По словам синоптика, подобная ситуация встречается довольно часто: один раз в 6-7 лет. Осень в нынешнем году очень изменчивая. Половина сентября выдалась по-летнему жаркой, вторая же оказалась холодной.

Октябрь начался также с теплой погоды, но уже в эти выходные активный циклон принесет во многие регионы погодные сюрпризы. Если в субботу в Московском регионе до плюс 10 и без осадков, то в ночь на воскресенье пойдет дождь, местами мокрый снег. Днем осадки продолжатся, усилится северный ветер. Температура воздуха - около +4.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Холодный арктический воздух проникнет также на север и северо-запад. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях пойдет мокрый снег. В ночные и утренние часы на дорогах возможна гололедица. Днем до +7.

Влияние циклона скажется и на юге. Так, в Крыму уже объявлено штормовое предупреждение. В субботу днем и в ночь на воскресенье на полуострове ожидается сильный дождь, гроза, шквалистый ветер.

Резко изменится погода в воскресенье и на большей части Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Там начнутся сильные дожди, возможен град. Усугубит ситуацию порывистый ветер. Хотя в субботу будет еще солнечно и жарко - до 25-ти, в Краснодарском, Ставропольском краях и Адыгее - до 30 градусов. В Ростовской и Волгоградской областях в субботу - 23 тепла.

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