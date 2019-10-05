В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода

В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, уменьшается промежуток времени между периодом, когда температура переходит к устойчивым отрицательным значениям, и периодом, когда температура переходит к устойчивым положительным значениям. Например, в Москве средние январские температуры повысились на два градуса. И летние температуры тоже повышаются. Но не так стремительно, как зимние. "В январе изменчивость температур в два раза выше, чем в июле. Потому что мало солнца. Летом солнце нагревает даже холодный воздух. Поэтому сильные колебания температур редкость",- поясняет Вильфанд.

Так, июнь в этом году в Москве был, по словам Вильфанда, не просто теплый, а очень жаркий. Температура оказалась выше нормы на три градуса. В июне 30-градусную отметку температура превышала шесть раз. Июль же оказался ниже нормы на полтора градуса. А по сравнению с июнем аж на 2,5 градуса. По словам синоптика, подобная ситуация встречается довольно часто: один раз в 6-7 лет. Осень в нынешнем году очень изменчивая. Половина сентября выдалась по-летнему жаркой, вторая же оказалась холодной.

Октябрь начался также с теплой погоды, но уже в эти выходные активный циклон принесет во многие регионы погодные сюрпризы. Если в субботу в Московском регионе до плюс 10 и без осадков, то в ночь на воскресенье пойдет дождь, местами мокрый снег. Днем осадки продолжатся, усилится северный ветер. Температура воздуха - около +4.

Холодный арктический воздух проникнет также на север и северо-запад. В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях пойдет мокрый снег. В ночные и утренние часы на дорогах возможна гололедица. Днем до +7.

Влияние циклона скажется и на юге. Так, в Крыму уже объявлено штормовое предупреждение. В субботу днем и в ночь на воскресенье на полуострове ожидается сильный дождь, гроза, шквалистый ветер.

Резко изменится погода в воскресенье и на большей части Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Там начнутся сильные дожди, возможен град. Усугубит ситуацию порывистый ветер. Хотя в субботу будет еще солнечно и жарко - до 25-ти, в Краснодарском, Ставропольском краях и Адыгее - до 30 градусов. В Ростовской и Волгоградской областях в субботу - 23 тепла.