Военные ЗВО возвели в этом году 6 водных переправ в Тульской области

В субботу в Веневском районе Тульской области ввели в строй мост через реку Осетр. Его в короткий срок построили бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа.

На церемонию открытия переправы приехали глава региона Алексей Дюмин и замминистра обороны Дмитрий Булгаков.

Генерал напомнил, что мост через Осетр военные возвели по приказу Сергея Шойгу, к которому за помощью обратился губернатор Тульской области. Стройку организовали в рамках тактико-специальных учений. Причем переправа в Веневском районе стала шестой по счету. "Все мостовые сооружения были построены с опережением графика", - уточнил замминистра.

В свою очередь губернатор Дюмин не скрывал, что помощь военных позволила существенно сократить собственные расходы бюджета области. Глава региона сказал, что если бы финансовая нагрузка по возведению мостов полностью легла на местные власти, то расходы превысили бы 1 млрд. рублей, а сама стройка растянулось на пять-шесть лет.

Губернатор и замминистра поблагодарили военнослужащих за добросовестный труд и вручили отличившимся награды Минобороны РФ и благодарности главы Тульского региона.

В военном ведомстве корреспонденту "РГ" сообщили, что ранее поселок Андреевка и деревню Махринка, где проживает около 600 человек, соединял деревянный мост, который уже не соответствовал требованиям безопасности. Строительство новой переправы поручили бригадам сводных мостовых подразделений ЗВО. "Для офицеров - участников выполнения задачи, - это очередной профессиональный шаг в своем совершенствовании. А для солдат - серьезная проверка мастерства и навыков, приобретенных за время военной службы", - так Дмитрий Булгаков оценил итоги работы подчиненных.

В Минобороны уточнили, что помимо объекта в Веневском, новые мосты были построены в Плавском, Кимовском и Куркинском районах. Они соединили десятки населенных пунктов, где, по данным пресс-службы правительства Тульской области, в общей сложности проживает более трех тысяч человек. Протяженность новых переправ - от 12 до 108 метров. Для их возведения привлекли более 150 военнослужащих, свыше 60 единиц военной и специальной техники.

Это - далеко не первый случай помощи военных жителям Тульской области. Так, в прошлом году армейские специалисты построили в регионе три капитальные переправы через реки.