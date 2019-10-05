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05.10.2019 11:24
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Якутский экс-депутат погиб в схватке с медведем

Текст: Анна Бондаренко

В Оймяконском районе Якутии на охоте погиб бывший депутат Ил Тумэна - государственного собрания Республики Саха (Якутия) Александр Крылов. Мужчина стал жертвой нападения медведя, сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова исполняющего обязанности главы муниципалитета Игоря Водовозова.

Фото: Виктор Гуменюк
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Первоначально информация о том, что медведь напал на экс-парламентария, владельца расположенного в Якутске строительного рынка, появилась в социальных сетях. Сообщалось, что он ехал на квадроцикле в сторону села Томтор, когда на дорогу выскочил медведь. Мужчина выстрелил в него, но в этот момент на него напал второй хищник. Водовозов подтвердил, что данные правдивы. Тело погибшего должны доставить в Тотмор.

Александр Крылов был депутатом четвертого созыва якутского парламента, который работал с 2008 по 2013 годы. Он представлял Яно-Оймяконский округ.

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