Якутский экс-депутат погиб в схватке с медведем

В Оймяконском районе Якутии на охоте погиб бывший депутат Ил Тумэна - государственного собрания Республики Саха (Якутия) Александр Крылов. Мужчина стал жертвой нападения медведя, сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова исполняющего обязанности главы муниципалитета Игоря Водовозова.

Первоначально информация о том, что медведь напал на экс-парламентария, владельца расположенного в Якутске строительного рынка, появилась в социальных сетях. Сообщалось, что он ехал на квадроцикле в сторону села Томтор, когда на дорогу выскочил медведь. Мужчина выстрелил в него, но в этот момент на него напал второй хищник. Водовозов подтвердил, что данные правдивы. Тело погибшего должны доставить в Тотмор.

Александр Крылов был депутатом четвертого созыва якутского парламента, который работал с 2008 по 2013 годы. Он представлял Яно-Оймяконский округ.