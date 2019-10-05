У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Камчатском крае, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Толчок произошел в 15-48 по местному времени в районе Алеутских островов (США) рядом с полуостровом Камчатка.

Разрушений и пострадавших нет, угроза цунами не объявлялась.

Справка "РГ"

На Камчатке происходит треть всех землетрясений России. Курило-Камчатский регион - часть "Тихоокеанского огненного кольца", колоссального пояса сейсмической и вулканической активности, расположенного вдоль границы Тихого океана. Здесь океаническая плита погружается под континент со скоростью около десяти сантиметров в год. Накопление и сброс напряжений в земных недрах приводит к постоянным землетрясениям.