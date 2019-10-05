Новости

Дмитрий Медведев поздравил учителей с профессиональным праздником 10:45
У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 10:43
Жителей Северных Курил предупредили об ураганном ветре и ливне 10:31
Вторые зимние игры "Дети Азии" пройдут на Сахалине в 2021 году 10:15
Глава Якутии позвал в гости автора "Игры престолов" 09:51
Названы самые популярные кроссоверы России в сентябре 09:28
Камчатский вулкан выбросил пепел на 4 километра 09:20
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами 08:55
Ученые рассказали о пользе отказа от Facebook 08:52
СМИ: В ПДД добавят самокаты и гироскутеры 08:17
Врач рассказал, когда реально открывается "второе дыхание" 07:53
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки 07:50
В Таиланде арестован аферист из Южной Кореи 07:50
Корешков проиграл Ларкину в главном поединке турнира Bellator 229 07:27
Рейтинг Байдена снизился на фоне скандала в США 07:02
Женский экипаж МКС выйдет в космос 21 октября 06:55
США ограничат въезд мигрантам без медицинской страховки 06:15
В Якутии из дома-интерната эвакуировали больше 200 человек 06:14
Китай успешно запустил спутник дистанционного зондирования Земли 05:43
В Японии число жертв июльского пожара в студии аниме выросло до 36 05:19
Метро в Гонконге закрыли после беспорядков 05:00
Куратор санкционной политики США уйдет в отставку 04:51
В аргентинском планетарии установили бюст Юрия Гагарина 04:14
Трамп одобрил введение безвизового режима с Польшей 03:53
Число погибших во время беспорядков в Ираке увеличилось до 65 человек 03:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
05.10.2019 10:43
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

У берегов Камчатки зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

Текст: Анна Бондаренко

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Камчатском крае, сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию Камчатского филиала Геофизической службы РАН.

Жители Камчатки ощутили двухбалльное землетрясение

Толчок произошел в 15-48 по местному времени в районе Алеутских островов (США) рядом с полуостровом Камчатка.

Разрушений и пострадавших нет, угроза цунами не объявлялась.

Справка "РГ"

На Камчатке происходит треть всех землетрясений России. Курило-Камчатский регион - часть "Тихоокеанского огненного кольца", колоссального пояса сейсмической и вулканической активности, расположенного вдоль границы Тихого океана. Здесь океаническая плита погружается под континент со скоростью около десяти сантиметров в год. Накопление и сброс напряжений в земных недрах приводит к постоянным землетрясениям.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ФАС выявила опережающий рост цен на авиабилеты по отдельным маршрутам
Новак рассказал о цене транзита газа через Украину
Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
Демократы запросили у Белого дома документы по Украине
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки