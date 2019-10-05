В Якутии из дома-интерната эвакуировали больше 200 человек

В Якутии из "Республиканского дома-интерната для умственно отсталых детей", находящегося в поселке Серебряный Бор Нерюнгринского района, из-за задымления эвакуировали воспитанников и персонал, сообщает пресс-служба Главка МЧС России по Республике Саха (Якутия).

После поступления информации о задымлении на место немедленно отправились сотрудники Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона. На момент их прибытия к интернату наблюдалось задымление в подвальном помещении. Из здания в соседний корпус эвакуировали 158 детей и 45 человек персонала. Автобус для перевозки детей предоставила администрация поселка.

Спасатели подчеркивают, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет.