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05.10.2019 06:14
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии из дома-интерната эвакуировали больше 200 человек

Текст: Анна Бондаренко

В Якутии из "Республиканского дома-интерната для умственно отсталых детей", находящегося в поселке Серебряный Бор Нерюнгринского района, из-за задымления эвакуировали воспитанников и персонал, сообщает пресс-служба Главка МЧС России по Республике Саха (Якутия).

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После поступления информации о задымлении на место немедленно отправились сотрудники Нерюнгринского пожарно-спасательного гарнизона. На момент их прибытия к интернату наблюдалось задымление в подвальном помещении. Из здания в соседний корпус эвакуировали 158 детей и 45 человек персонала. Автобус для перевозки детей предоставила администрация поселка.

Спасатели подчеркивают, что погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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