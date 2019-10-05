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05.10.2019 17:47
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Делегация Мордовии посетила "Русскую неделю" на Ионических островах

Текст: Александра Грызунова (Саранск)
Делегация Мордовии стала участницей XVII международного общественного форума "Русская неделя на Ионических островах". В этом году мероприятие было приурочено к 220-летию освобождению греческого острова Корфу эскадрой адмирала Федора Ушакова.
Мордовская делегация передала команде фрегата "Адмирал Макаров" икону Феодора Ушакова с частицей его мощей. Фото: Корпорация развития РМ Мордовская делегация передала команде фрегата "Адмирал Макаров" икону Феодора Ушакова с частицей его мощей. Фото: Корпорация развития РМ
Мордовская делегация передала команде фрегата "Адмирал Макаров" икону Феодора Ушакова с частицей его мощей. Фото: Корпорация развития РМ

Группу гостей из республики возглавлял руководитель Темниковского района Сергей Кизим. Как известно, в имении под Темниковом непобедимый русский флотоводец провел последние годы жизни и был похоронен при местном монастыре.

Перед форумом в порт города Керкира на острове Корфу зашел фрегат "Адмирал Макаров" под началом командующего Черноморским флотом РФ вице-адмирала Игоря Осипова. В рамках "Русской недели" корабль был открыт для посещения жителями и гостями острова. За время стоянки в греческом порту российское судно посетили более 1000 человек.

Фото: Николай Гагарин/РГ
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На церемонии открытия форума посол России в Греции Андрей Маслов озвучил приветствие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. "Радует, что на Корфу продолжают трепетно хранить память об освободителе Ионических островов - великом русском флотоводце адмирале Федоре Федоровиче Ушакове, - отмечалось в приветствии главы МИДа. - Инициатива проведения "Русской недели" на протяжении многих лет способствует укреплению атмосферы доверия и взаимопонимания между двумя народами, знакомит широкую общественность Греции с богатым историческим наследием России".

Участники форума посетили литургию в храме Иоанна Продрому. После этого делегация из Мордовии вместе с праздничным шествием прошла по улицам Керкиры к памятнику святому праведному воину Феодору Ушакову, где российские моряки отдали воинские почести прославленному адмиралу. Были возложены венки к мемориалу "Грекам и русским, павшим за веру своих отцов" на острове Видо, памятникам адмиралу Федору Ушакову и первому правителю независимой Греции Иоаннису Каподистрии, который в 1816 - 1822 годах являлся управляющим МИД Российской империи.

После этого оркестр Керкиры исполнил гимн Греции, а оркестр ВМФ России - гимн Российской Федерации. Как рассказали члены мордовской делегации, вместе с участниками шествия российский гимн подхватили многочисленные паломники и туристы.

Гости из Мордовии познакомились с вооружением фрегата "Адмирал Макаров". На верхней палубе корабля состоялась встреча с личным составом, в ходе которой для молитвенной комнаты была передана походная икона святого праведного воина Феодора Ушакова с частицей его мощей. А вице-адмиралу Игорю Осипову, военному атташе РФ генерал-майору Александру Приходько и командиру фрегата капитану II ранга Антону Куприну были вручены архиерейские иконы святого Феодора Ушакова от главы Мордовской митрополии митрополита Зиновия. Кроме того, миниатюрные иконки с изображением небесного покровителя российского флота были подарены всем членам команды.

Фото: Николай Гагарин/РГ
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В завершении форума состоялся круглый стол с участием делегации из Мордовии и властей острова Корфу на тему "Российско-греческое сотрудничество в сфере туризма и экономики". Мероприятие было посвящено памяти Валерия Ганичева - известного писателя, исследователя жизни и деятельности Ушакова. Мэр Керкиры Спиридулла подчеркнула, что перспективы взаимодействия в сфере туризма между Корфу и Мордовией связаны с именами Иоанниса Каподистрии и Феодора Ушакова. А Сергей Кизим пригласил руководство Корфу на открытие памятника адмиралу в городе Темникове.

Обсуждались также вопросы взаимодействия и сотрудничества на основе народной дипломатии, православия и культуры. Кстати, в последние годы паломнический туризм набирает обороты. По завершении встречи мордовская делегация передала подарки мэру и участникам мероприятия, а президент фонда святого мученика Вонифатия Наталья Мезенцева презентовала почетному консулу Никосу "Орден Чести I степени" - за большой вклад в развитие дипломатии, дружбы и сотрудничества между государствами.

Справка "РГ"

"Русская неделя на Ионических островах" проводится с 2002 года. Организаторы форума - международная общественная организация "Всемирный Русский Народный Собор", Данилов мужской монастырь Москвы, почетный консул России на Ионических островах при поддержке посольства РФ в Греции.
 

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