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05.10.2019 08:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратовской области уволен главный врач Дергачевской центральной районной больницы Шамиль Хусаинов после скандала с перевозкой пациентов в машине вместе с овощами.

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости
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РИА новости сообщило об освобождении от должности руководителя медучреждения со ссылкой на заместителя председателя правительства Саратовской области Сергея Наумова.

Ранее саратовцы переслали на страницу сторонников председателя Госдумы Вячеслава Володина в Instagram видео перевозки больных на процедуру гемодиализа из Дергачей в Энгельс в микроавтобусе, загруженном овощами. Пациенты жаловались, что из-за коробок и мешков, которыми забит салон, им нельзя вытянуть ноги.

- Таким людям не место в здравоохранении, - прокомментировал увольнение главврача Сергей Наумов.

В областном министерстве здравоохранения также заявляли, что считают сложившуюся ситуацию недопустимой. В ведомстве пояснили, что пациентов перевозят не машинами скорой помощи, тем не менее, люди должны быть обеспечены "необходимым уровнем комфорта".

В свою очередь Вячеслав Володин посоветовал главврачам в таких случаях предоставлять для перевозки пациентов собственную служебную машину.

Общество Здоровье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область
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