Подлодка "Петропавловск-Камчатский" приступила к госиспытаниям

Дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" начала государственные испытания. Ходовые заводские испытания закончились в августе-сентябре нынешнего года. Субмарина вышла в Балтийское море.

Как сообщают в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ, комиссия проверит основные параметры подлодки, оборудование, механизмы и устройства, в том числе и навигационные, гидроакустику. Все это должно соответствовать техническим характеристикам. В ходе госиспытаний предусмотрено погружение субмарины, в котором оценят ее управляемость.

После госиспытаний "Петропавловск-Камчатский" вернется на предприятие для ревизии и чистовой отделки. Подводная лодка войдет в состав Тихоокеанского флота.