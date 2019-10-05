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05.10.2019,  
11:34
Текст:  Светлана Цыганкова

Подлодка "Петропавловск-Камчатский" приступила к госиспытаниям

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Дизель-электрическая подводная лодка "Петропавловск-Камчатский" начала государственные испытания. Ходовые заводские испытания закончились в августе-сентябре нынешнего года. Субмарина вышла в Балтийское море.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Как сообщают в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны РФ, комиссия проверит основные параметры подлодки, оборудование, механизмы и устройства, в том числе и навигационные, гидроакустику. Все это должно соответствовать техническим характеристикам. В ходе госиспытаний предусмотрено погружение субмарины, в котором оценят ее управляемость.

После госиспытаний "Петропавловск-Камчатский" вернется на предприятие для ревизии и чистовой отделки. Подводная лодка войдет в состав Тихоокеанского флота.

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