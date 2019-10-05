В Петербурге из Фонтанки достали упавший автокран

Сегодня, 5 октября в центре Санкт-Петербурга произошло необычное ДТП - в Фонтанку упал автокран.

Как сообщают в пресс-службе городского УГИБДД, это случилось около семи утра возле дома 44 на набережной Фонтанки (возле Аничкова моста). Водитель автопогрузчика притормозил, чтобы поправить зеркало, но забыл поставить автомобиль на ручной тормоз. Когда он вышел из кабины, огромная машина покатилась, без труда пробила чугунное ограждение и рухнула в реку.

Никто не пострадал. Но операция по подъему автокрана заняла несколько часов. В то же время специалисты собирали с поверхности воды разлившееся топливо. Поскольку все происходило в историческом центре, за происходящим с интересом следили сотни петербуржцев и туристов.

Подъем крана завершили примерно в 13.40, но движение на соответствующем участке набережной Фонтанки еще перекрыто.