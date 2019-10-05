В Вологде заработала бесплатная школа безопасности для мам

В Вологде открылась школа безопасности для мам. На первом занятии женщинам рассказали, как вести себя родителям у водоемов, как спасатель тонущих детей и делать непрямой массаж сердца.

Как сообщила "РГ" руководитель проекта "Мама-спасатель" Алла Длужневская, в рамках курсов будут рассматриваться все возможные ситуации: поиски ребенка в лесу, правила поведения в случае ДТП, пожаров, стихийных бедствий.

Наибольший интерес у слушателей вызвало направление "Основы самообороны и оказание первой медицинской помощи". Как сообщили организаторы, уже сейчас на курсы записалось более 200 человек.

Занятия в школе мам-спасателей будут проходить три раза в неделю по полтора часа, полная программа рассчитана на месяц. Одновременно в школе для мам могут заниматься 40 человек.

Курсы проводятся бесплатно, занятия ведут врачи, педагоги и профессиональные спасатели, все - в качестве волонтеров.