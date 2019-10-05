На Кубани в ДТП с вахтовым автобусом погибли два человека

В Краснодарском крае вахтовый автобус столкнулся с легковушкой. В результате аварии погибли два человека, сообщили "РГ" в субботу в краевом управлении МВД России.

Инцидент произошел на 44 километре трассы Новороссийск - Керченский пролив. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом ПАЗ, в котором ехали семь рабочих.

В результате аварии 54-летний водитель и 63-летний пассажир отечественной легковушки от полученных травм скончались на месте происшествия. Никто из тех, кто находился в автобусе не пострадал. Сейчас на месте работают правоохранители, которые устанавливают обстоятельства ДТП.