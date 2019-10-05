Ученые выяснили, как в три раза сократить смертность от рака

На высокую смертность от рака, болезней сердца или инсульта может влиять недостаток сна. Речь идет о пациентах с высоким кровяным давлением, диабетом второго типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

О важности полноценного сна сообщает EurekAlert! со ссылкой на публикацию в журнале Американской ассоциации кардиологов.

Американские исследователи проанализировали данные более 1600 жителей штата Пенсильвания в возрасте от 20 до 74 лет. Их разделили на различные группы по имеющимся проблемам со здоровьем: диабет второго типа, повышенное кровяное давление и сердечно-сосудистые заболевания, включая перенесенный инсульт.

Специалисты изучили участников исследования в лаборатории сна в 1990-х годах, а затем исследовали причины их смерти до конца 2016 года. Как выяснилось, из 512 человек, которые скончались за это время, одна треть умерла от болезней сердца или инсульта, а одна четвертая часть умерла от рака. При этом сочетание таких факторов, как высокое кровяное давление, болезни сердца, инсульт или диабет, с небольшой продолжительностью сна приводило к повышенной вероятности ранней смерти.

Риск смерти от онкозаболеваний возрастал втрое у людей с сердечными заболеваниями или инсультом, которые спали менее 6 часов. А риск смерти от болезней сердца или инсульта возрастал вдвое у тех, кто имел высокое кровяное давление или диабет и тоже спал менее 6 часов.

"Наше исследование предполагает, что нормальный сон может быть защитным фактором для людей с подобным состоянием здоровья", - сказал ведущий автор научной работы Хулио Фернандес-Мендоса из медицинского колледжа штата Пенсильвания. Однако ученые считают необходимым продолжить исследования, чтобы окончательно выяснить, поможет ли улучшение сна снизить риск ранней смерти.