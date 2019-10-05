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05.10.2019 06:05
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Югра и Сербия будут вместе развивать бизнес, образование и медицину

Текст: Елена Панова
Во время рабочего визита в Белград губернатор Югры Наталья Комарова встретилась с чрезвычайным и полномочным послом России в Сербии Александром Боцан-Харченко. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

В ходе беседы стороны акцентировали внимание на сотрудничестве между правительством Югры и министерством труда, занятости, социальной защиты и по делам ветеранов войны Республики Сербии.

Оценивая возможности, Наталья Комарова отметила, что Югра заинтересована в развитии отношений во всех направлениях.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Сербия так же, как и Югра, занимается добычей нефти и газа, более того, у нас общий партнер - компания "Газпром". И это может стать базовой площадкой для развития отношений и в других отраслях, - констатировала Наталья Комарова. - В республике есть подготовленные к сотрудничеству бизнес-сообщества. Мы крайне заинтересованы в открытии новых направлений сотрудничества в ведении экономической деятельности, кроме добычи углеводородов.

При этом Наталья Комарова подчеркнула, что у Югры сегодня большой опыт в развитии социального предпринимательства. Причем опыт региона является одним из передовых в России.

Югра полностью открыта для взаимодействия в школьном и дошкольном дополнительном образовании, здравоохранении, оказании помощи инвалидам, поддержки многодетных семей.

- Действительно, перспективы для развития сотрудничества двух регионов большие, - отметил Александр Боцан-Харченко. - Сербская сторона заинтересована в укреплении связей с Россией и с Югрой в частности. Например, город Нови-Сад является вторым как по величине, так и по значимости в стране. Местные власти ведут поиски новых партнеров в сфере развития электроэнергетики, так как именно на территории этого города расположены крупнейшие республиканские энергетические компании. Это город с большими возможностями, включая культуру и духовность, где у россиян и сербов много общего.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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- Мы рассчитываем на успех этой работы. Я в этом уверена, -подчеркнула Наталья Комарова. -- Наше сотрудничество выстраивается в том числе на фоне особых, удивительных духовных отношений между народами Сербии и России. Это играет очень важную роль.

В этой связи глава Югры обратилась к послу с просьбой оказать содействие и поддержку в проведении на территории республики в 2020 году медиаэкспедиции "Победа - одна на всех".

Кроме того, стороны обсудили возможности сотрудничества в части лесозаготовки и переработки, локализации профильных предприятий на территории Югры, развития медицинского туризма и во многих других направлениях.

По словам Александра Боцан-Харченко, сербские власти уделяют серьезное внимание взаимоотношениям регионов двух государств. При этом он заверил, что российское посольство окажет Югре максимальную всестороннюю поддержку для выстраивания контактов с регионами и предприятиями Сербии.

- Хочется, чтобы региональные связи с Югрой получили развитие, - подчеркнул глава дипломатического ведомства России в Сербии.

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