Республика Сербская ждет туристов и паломников из России

Новости

Трамп рассказал, что Ромни умолял назначить его госсекретарем США 19:49
Фото: Мария Миронова рассекретила имя второго ребенка 19:20
Как обманывают при покупке авто: "серые" схемы официальных дилеров 18:44
Медведев: Зеленский оказался между молотом и наковальней 18:07
УАЗ "Патриот" получил двигатель с новой технологией 18:04
Нурмагомедов намерен провести бой на стадионе "Зенита" 17:58
Видео: Вратарь "Тоттенхэма" сломал руку в матче против "Брайтона" 17:46
На Кубани ребенка вытащили из камеры хранения магазина 17:30
Студентку из Подмосковья убили на "Поле чудес" 17:18
МИД РФ посоветовал россиянам быть осторожнее в Париже 17:12
Бурджанадзе: Восстановление авиасообщения с РФ важно для экономики Грузии 17:09
В Сети появилось видео драки клоунов с Джокером, Пеннивайзом и мимами 16:55
Почему у Ravon мало шансов на российском рынке 16:27
В Петербурге из Фонтанки достали упавший автокран 15:59
В США назвали советский истребитель, который может прослужить 100 лет 15:52
Центробанк оценил возможности семей оплачивать ипотеку 15:48
Пойманная с кокаином актриса Бочкарева заговорила цитатами из классики 15:32
Вышел трейлер "Матрицы" в формате высочайшего разрешения 4K 15:15
Названо время ответного удара при ядерном нападении на Россию 15:03
Юрий Лоза рассказал о своих многочисленных бедах из-за наркотиков 14:50
В России начали разработку летающего автомобиля 14:46
Трамп сократит штат Совета нацбезопасности США 14:38
Как едет первый в истории УАЗ "Патриот" с "автоматом" 14:36
Лукашенко: Информационные технологии не заменят живого общения с учителем 14:35
От рака умерла актриса и певица Дайан Кэрролл 14:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
В "РГ" обсудят готовность ЖКХ Москвы к осенне-зимнему сезону
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
"Почта России" объявила о начале льготной декады подписки
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
Задайте вопрос о масштабной судебной реформе
05.10.2019 18:27
Рубрика: В мире

Республика Сербская ждет туристов и паломников из России

Текст: Александр Борисов (Добой, Республика Сербская)
Фото: Александр Борисов Фото: Александр Борисов
Фото: Александр Борисов

В Республике Сербской (РС) Боснии и Герцеговины (БиГ) в окрестностях города Добой в селе Ритешич, где с 2009 года по инициативе председателя Общества российско-сербской дружбы и единства православных народов Зорана Гаича создаются Монастырский комплекс Святой Матроны Московской и русское этносело, в субботу, 5 сентября, прошел благотворительный вечер.
Кустурица: Косово - это место битвы русских и сербов с атлантистами

В торжественном мероприятии приняли участие представители местных властей, бизнеса, духовенства, соотечественников, российских организаций, в том числе Русской гуманитарной миссии (РГМ).

Президент Республики Сербской (РС) Желька Цвиянович обратила внимание собравшихся, что Российская Федерация никогда не принуждала Баня-Луку к каким-либо действиям на политической арене, а сербы и россияне на протяжении всей истории были на стороне истины.

"Я счастлива, что в качестве президента Республики Сербской могу внести свою лепту в возведение этого духовного центра с монастырем", - указала она.

В свою очередь посол РФ в БиГ Петр Иванцов от лица российской дипмиссии и Русской гуманитарной миссии вручил Зорану Гаичу икону, выразив уверенность, что "сегодняшнее события внесет свой вклад во взаимное обогащение наших культур, нашей общей великой православной культуры и укрепит взаимопонимание и искренне близкие отношения между нашими народами".

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Пушков назвал циничными слова посла США в Сербии о событиях 1999 года

"Россию и Балканы разделяют тысячи километров, Карпатские горы, воды древнего Дуная. И все же, невидимый, но прочный мост дружбы веками соединял наши народы, - отметил Петр Иванцов. - И этот монастырь Святой Матроны Московской - тому очередное подтверждение. Для нас всех большая честь, что сегодня вместе с нами находится президент Республики Сербской Желька Цвиянович, которая очень многое делает для развития наших отношений!

Отрадно видеть здесь представителей местных властей, бизнеса, духовенства, друзей из обществ дружбы, соотечественников, представителей российских организаций, в том числе Русской гуманитарной миссии.

Два года назад мы открывали здесь памятник Николаю II. За это время Зоран Гаич, идейный вдохновитель и воплотитель этого проекта, благодаря своей неиссякаемой энергии и при поддержке наших братских церквей, Зворничко-тузланского епископа владыки Фотия, а также при помощи своих друзей сделал многое - выросла колокольня, построена монашеская келья (конак), завершается возведение Центра Православия. За что ему большое спасибо от всех нас!

Фото: Александр Борисов
Сербия требует адекватной оценки усташского террора и осуждения фашизма

На днях руководство БиГ и Сербии обсудит перспективы реализации автомагистрали, которая в будущем еще больше сблизит народы на этих территориях. А это значит, что появится возможность для увеличения числа туристов и паломников из России, которые, я надеюсь, будут приезжать сюда".

Между тем Зоран Гаич сообщил корреспонденту "Российской газеты" о том, что "проект получил благословение Сербской Православной Церкви, а его главной целью должно стать продвижение идеи единства всех православных народов, популяризация русского языка, культуры и литературы, организация паломничества из православных стран".

В мире Европа Босния и Герцеговина
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Медведев: Зеленский оказался между молотом и наковальней
Названо время ответного удара при ядерном нападении на Россию
Власти Грузии выступили за скорейшее восстановление авиасообщения с РФ
Эрдоган не исключил новой турецкой операции в Сирии в ближайшие дни
ФАС выявила опережающий рост цен на авиабилеты по отдельным маршрутам