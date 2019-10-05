Республика Сербская ждет туристов и паломников из России

В Республике Сербской (РС) Боснии и Герцеговины (БиГ) в окрестностях города Добой в селе Ритешич, где с 2009 года по инициативе председателя Общества российско-сербской дружбы и единства православных народов Зорана Гаича создаются Монастырский комплекс Святой Матроны Московской и русское этносело, в субботу, 5 сентября, прошел благотворительный вечер.

В торжественном мероприятии приняли участие представители местных властей, бизнеса, духовенства, соотечественников, российских организаций, в том числе Русской гуманитарной миссии (РГМ).

Президент Республики Сербской (РС) Желька Цвиянович обратила внимание собравшихся, что Российская Федерация никогда не принуждала Баня-Луку к каким-либо действиям на политической арене, а сербы и россияне на протяжении всей истории были на стороне истины.

"Я счастлива, что в качестве президента Республики Сербской могу внести свою лепту в возведение этого духовного центра с монастырем", - указала она.

В свою очередь посол РФ в БиГ Петр Иванцов от лица российской дипмиссии и Русской гуманитарной миссии вручил Зорану Гаичу икону, выразив уверенность, что "сегодняшнее события внесет свой вклад во взаимное обогащение наших культур, нашей общей великой православной культуры и укрепит взаимопонимание и искренне близкие отношения между нашими народами".

"Россию и Балканы разделяют тысячи километров, Карпатские горы, воды древнего Дуная. И все же, невидимый, но прочный мост дружбы веками соединял наши народы, - отметил Петр Иванцов. - И этот монастырь Святой Матроны Московской - тому очередное подтверждение. Для нас всех большая честь, что сегодня вместе с нами находится президент Республики Сербской Желька Цвиянович, которая очень многое делает для развития наших отношений!

Отрадно видеть здесь представителей местных властей, бизнеса, духовенства, друзей из обществ дружбы, соотечественников, представителей российских организаций, в том числе Русской гуманитарной миссии.

Два года назад мы открывали здесь памятник Николаю II. За это время Зоран Гаич, идейный вдохновитель и воплотитель этого проекта, благодаря своей неиссякаемой энергии и при поддержке наших братских церквей, Зворничко-тузланского епископа владыки Фотия, а также при помощи своих друзей сделал многое - выросла колокольня, построена монашеская келья (конак), завершается возведение Центра Православия. За что ему большое спасибо от всех нас!

На днях руководство БиГ и Сербии обсудит перспективы реализации автомагистрали, которая в будущем еще больше сблизит народы на этих территориях. А это значит, что появится возможность для увеличения числа туристов и паломников из России, которые, я надеюсь, будут приезжать сюда".

Между тем Зоран Гаич сообщил корреспонденту "Российской газеты" о том, что "проект получил благословение Сербской Православной Церкви, а его главной целью должно стать продвижение идеи единства всех православных народов, популяризация русского языка, культуры и литературы, организация паломничества из православных стран".