Рига: Цена протеста выше, чем собственно образование, заявили участники марша

Всемирный день учителя, учрежденный ЮНЕСКО еще четверть века назад, не добавил 5 октября учителям и родителям школ национальных меньшинств Латвии торжественного оптимизма, констатируют местные обозреватели.

Русский союз Латвии (РСЛ) в ходе очередного марша протеста в защиту образования на русском языке, который прошел в субботний день по центральной магистрали Риги от Ратушной площади до здания кабинета министров, намерен, по словам евродепутата Татьяны Жданок, заставить национальный истеблишмент признать право русскоязычного меньшинства на получение образования на родном языке. "Латвия - моя страна, русский - мой язык" - скандировали протестующие.

Реформа образования, оставленная бывшим министром образования Латвии Карлисом Шадурскисом "в наследие" всем латвийским детям, вступила в свои права уже с 1 сентября. Надежды на суды, депутатов и просто добрых людей уже нет. Остался последний шанс: взять ситуацию в свои руки. "Скажем вместе решительное "НЕТ" реформе", гласят транспаранты участников шествия. "Фашизм в Латвии - это несчастье для нас всех" - можно прочесть еще на одном из плакатов.

"Или мы докажем, что мы народ и заставим с собой считаться, или нас каждый год будут ждать все новые безумные атаки со стороны националистов! Цена протеста выше, чем собственно образование, - мы идем защищать достоинство и будущее нашего народа!", - написала накануне на своей странице в социальной сети сопредседатель РСЛ Татьяна Жданок.

Но политическая элита этой прибалтийской страны, судя даже по настроению местных экспертов, продолжает сомнительный поиск спасительного "противоядия" растущему недовольству общественности ликвидацией образования на русском языке. Более того, отмечают участники марша, власти Латвии решились на ликвидацию не только среднего и высшего образования на русском языке, но и ликвидацию всех детских садов для русскоязычных детей.

На минувшей неделе, пишет рижское издание "Сегодня", радикалы ликовали: на одном из заседаний коалиционного совета им удалось заручиться поддержкой партнеров в вопросе о полном переводе всех учебных заведений страны - от детских садов до школ - на госязык обучения. "Это историческое решение!" - кричали деятели партии Райвиса Дзинтарса, и слезы радости катились по их щекам.

Но подобные меры, как уже много раз констатировали активисты защиты школ нацменьшинств, бесперспективны, если напомнить, что треть населения этой пустеющей в результате стремительной социальной деградации страны по-прежнему считает его родным, а история преподавания на нем была закреплена на балтийском побережье еще три столетия назад.

"Правда - за нами! - с убеждением профессионального аналитика, заявила в эксклюзивном интервью "РГ" Татьяна Жданок. Все международные организации, занимавшиеся вопросом реформы образования национальных меньшинств в Латвии, включая структуры ООН, и европейские организации, констатировала евродепутат с пятнадцатилетним стажем, выразили поддержку нашей позиции. Мы имеем право на образование на родном языке".

Политик сослалась на самый свежий пример: письмо всех четырех специальных докладчиков ООН - по правам меньшинств, по образованию, по недопущению расовой дискриминации и по свободе слова - в адрес Министерства иностранных дел Латвии о недопустимости перевода 5 и 6-летних детей в садиках на обучение в основном на латышском языке.

"Профессор Фернан де Варенн из Канады, с которым я неоднократно беседовала, убежден, что по крайней мере до 12 лет дети должны учиться на родном языке. А именно он является докладчиком ООН по правам национальных меньшинств", - отметила Жданок.

Кстати, согласованные внутри правящей коалиции планы по дерусификации всей системы образования этой прибалтийской республики, включая дошкольные учреждения, вызывает серьезную озабоченность и во внешнеполитическом ведомстве России . Эта очередная политическая интрига, по мнению спикера МИД РФ Марии Захаровой, носит ярко "выраженный дискриминационный характер и конечной ее целью является насильственная ассимиляция русскоязычного населения".

По ее словам, эта деструктивная линия официальной Риги не только игнорирует мнение значительной части латвийского общества, но и идет вразрез с международно-правовыми обязательствами Латвии об обеспечении языковых прав национальных меньшинств в рамках международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 1965 года, а также конвенции ЮНЕСКО о борьбе с дискриминацией в области образования 1960 года, конвенции о правах ребенка 1989 года и ряда других основополагающих договорно-правовых инструментов, участником которых является страна.

В акции протеста в центре латвийской столицы, по оценкам местных обозревателей, приняло участие несколько тысяч человек.