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05.10.2019 01:43
Рубрика: Спорт

Российские легкоатлеты завоевали еще три медали на ЧМ в Дохе

Текст: Максим Домчев
В очередной день чемпионата мира по легкой атлетике, проходящего в Катаре, российские спортсмены завоевали еще три медали.
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Интересным получился турнир по прыжкам в высоту у мужчин. Здесь до последнего момента за золотую медаль боролись сразу два представителя России - Михаил Акименко и Илья Иванюк.

Они смогли преодолеть высоту на отметке 2,35 метра. Это же удалось сделать и местному атлету Мутазу Эссе Баршиму. Однако катарец затем преодолел 2,37 метра, а россиянам планка на этой высоте не покорилась.

Еще одно серебро в активе Василия Мизинова в ходьбе на 20 км.

21-летний россиянин преодолел дистанцию за час 26 минут 49 секунд. Победил же 23-летний японец Тосикадзу Яманиси, опередивший россиянина на 15 секунд. Третье место у шведа Персеуса Карлстрема - час и 27 минут ровно.

Спорт Виды спорта Легкая атлетика Чемпионат мира по легкой атлетике - 2019
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