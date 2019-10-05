Российские легкоатлеты завоевали еще три медали на ЧМ в Дохе

В очередной день чемпионата мира по легкой атлетике, проходящего в Катаре, российские спортсмены завоевали еще три медали.

Интересным получился турнир по прыжкам в высоту у мужчин. Здесь до последнего момента за золотую медаль боролись сразу два представителя России - Михаил Акименко и Илья Иванюк.

Они смогли преодолеть высоту на отметке 2,35 метра. Это же удалось сделать и местному атлету Мутазу Эссе Баршиму. Однако катарец затем преодолел 2,37 метра, а россиянам планка на этой высоте не покорилась.

Еще одно серебро в активе Василия Мизинова в ходьбе на 20 км.

21-летний россиянин преодолел дистанцию за час 26 минут 49 секунд. Победил же 23-летний японец Тосикадзу Яманиси, опередивший россиянина на 15 секунд. Третье место у шведа Персеуса Карлстрема - час и 27 минут ровно.