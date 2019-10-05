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05.10.2019 18:49
Рубрика: Культура

Российский государственный симфонический оркестр кинематографии отмечает 95 лет

Текст: Татьяна Эсаулова
"Принцесса цирка", "Москва слезам не верит", "Экипаж", "Тот самый Мюнхгаузен", "Женщины", "Ликвидация"… Музыка этих фильмов на слуху у каждого. Оркестр кинематографии озвучил огромное количество отечественных картин, включая киношедевры Эйзенштейна и Пудовкина, Ромма и Пырьева, Чухрая и Александрова.
Фото: предоставлено пресс-службой Оркестра кинематографии. Фото: предоставлено пресс-службой Оркестра кинематографии.
Фото: предоставлено пресс-службой Оркестра кинематографии.

Большая концертная работа, абонементы в филармонии, участие в гастрольных поездках, - за почти сто лет своей истории у коллектива есть что вспомнить. На сцену с ним не раз выходили лучшие "киносилы" страны - Эльдар Рязанов, Никита Михалков, Сергей Соловьев, Петр Тодоровский.

Фото: ТАСС
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На сегодняшнем юбилейном концерте в Зале Чайковского, как обещает Сергей Скрипка, тоже отмечающий свой 70-летний юбилей, будет немало сюрпризов: знаменитые режиссеры, актеры и музыканты придут поздравить юбиляров. Руководитель оркестра рассказал "РГ" о своем коллективе.

Вы как-то сказали, что дирижер - это исполнитель, но только на другом инструменте...

Сергей Скрипка: Да, это лучший, наиболее богатый по своим возможностям, самый сложный и совершенный из всех инструментов, изобретенных человечеством. Каждая его "клавиша" - характер, а любая струна - определенное чувство, отношение. Надо заставить этот "инструмент" заиграть так, чтобы он смог воплотить замысел композитора.

Не раз в своих интервью вы говорили о сложности временного и эмоционального озвучивания кадра. Современное техническое оснащение меняет ситуацию?

Фото: Ирина Шымчак / Пресс-служба РНО
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Сергей Скрипка: Безусловно. Сейчас существует так называемый "клик", своего рода, - метроном, который устанавливает темп и звучит в наушниках музыкантов оркестра. Например, если нужно подвести музыкой к кадру, где происходит взрыв, темп ускоряется. Программа, в которой композитор всё просчитывает заранее, как бы "укладывает" музыкальное сопровождение по кадрам. Если автор музыки к фильму - композитор "старой формации", тогда приходится снова вспоминать навыки, помогающие соотнести музыкальный отрывок с экранным эпизодом.

Какой, на ваш взгляд, самый яркий творческий союз режиссера и композитора, с которыми вам доводилось работать?

Сергей Скрипка: Самым прочным и нерушимым я бы назвал - союз Михалкова и Артемьева. С ними работать - одно удовольствие; они абсолютно доверяют друг другу, понимают с полуслова.

С Гайдаем и Зацепиным я работал на картинах "За спичками" и "Спортлото-82". Гайдай был эксцентриком и работать с ним в этакой "фарсовой" манере - надо было уметь! Другие композиторы, например, не совсем понимали, что нужно делать и чувствовали себя с ним "не в своей тарелке"! А Зацепин всегда точно попадал в стилистику, он прекрасно понимал, что требует Гайдай. Хотя, работали они непросто, потому что известный режиссер был очень сложным человеком. Но итог всегда был замечательным.

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
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Невозможно не вспомнить работы Георгия Данелии и только что ушедшего гениального Гии Канчели…

Сергей Скрипка: Да, это был потрясающий тандем. С ними я записывал музыку к фильму "Кин-Дза-Дза!", к мультфильму "Ку! Кин-дза-дза" и к картине "Слезы капали". Последняя - очень тяжелая, пронзительная и искренняя. Мало кто её помнит, хотя сам Данелия очень ценил её. Съёмки фильма совпали с гибелью его сына Коли. Идея картины была очень проста. Руководителю местного звена в глаз попадает осколок зеркала, разбитого троллями, и вот он начинает всем говорить правду. Главную роль исполнил изумительный актёр Евгений Леонов. Что характерно, музыка в этом фильме звучит непрерывно. Это была безумно тяжелая работа, да ещё без партитуры!

И как же происходил процесс записи?

Сергей Скрипка: Канчели сочинил всего три музыкальные темы и обозначил инструменты, которым они были поручены. Данелия стоял перед экраном и насвистывал по очереди эти темы, а я соображал, сколько по времени, это может приблизительно длиться. А потом говорил музыкантам, что они играют, и в каком порядке!.. После записи музыки к этому фильму я сказал режиссеру, что название картины - это точный эпиграф к нашей работе над ней: "Слезы капали"! С этим он решительно не согласился.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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А что сейчас происходит с музыкальным оформлением современных фильмов?..

Сергей Скрипка: Сейчас в приоритете - деньги. Есть деньги - будет звучать оркестр, нет денег - поиграют что-то на синтезаторе и этого хватит! Даже, если есть деньги, продюсеры потратят их на что-нибудь другое. Мало, кто сейчас понимает, насколько оркестр важен для фильма. Мне рассказывал один композитор, как он на радостях (когда ему пообещали выделить деньги на оркестровое озвучание) сделал главную тему фильма на очень хороших сэмплах, чтобы показать, как это здорово потом будет звучать в исполнении оркестра. Режиссёр послушал, да и говорит: "Ну вот, всё и готово! Зачем нам оркестр?". А композитор потом, понятно, простить себе этого не мог.

Расскажите о музыке к фильму "Утомленные солнцем", получившему премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

Сергей Скрипка: На этой картине я запомнил только одно: какой же в ней сильный экран! Он тебя просто сшибает: смотришь и не понимаешь, - что происходит, о чём и как они говорят, настолько само изображение сильно на тебя воздействует! Как же здорово это снято! И какая прекрасная музыка!

Фото: Предоставлено Международной детской филармонией будущего
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Знаменитый американский композитор Бернард Херрман, оскароносец, отстаивал художественную ценность "киномузыки" как самостоятельного жанра. Вы с ним согласны?

Сергей Скрипка: Тарковский говорил: "Я не знаю, хорошая эта музыка или плохая. Я понимаю только одно, подходит она к моей картине или нет…". Так вот, если музыка неразрывна с экраном, - это настоящее искусство!

Справка "РГ"

Российский государственный симфонический оркестр кинематографии ведёт свою историю с 1924 года, с выступлений во время киносеансов в московском кинотеатре "Арс" на Тверской (ныне Электротеатр). Первым руководителем коллектива был композитор и дирижер Давид Блок. В 1938 году оркестр был приписан к студии "Союздетфильм". В 1943 году коллектив получил статус государственного. Во время войны оркестр был эвакуирован в Среднюю Азию, где продолжал работать над отечественными фильмами и фронтовой хроникой. В 1944 году оркестр принял участие в записи музыки С.Прокофьева к фильму "Иван Грозный" С.Эйзенштейна и дал концерт к своему 20-летию в Колонном зале Дома Союзов.

С Оркестром кинематографии сотрудничали выдающиеся композиторы XX-XXI вв.: С. Прокофьев, Дм. Шостакович, А. Хачатурян, И. Дунаевский, Г. Свиридов, Э. Денисов, А. Шнитке, С. Губайдулина, А. Петров, Р. Щедрин, Г. Канчели, В. Дашкевич; знаменитые солисты: Д. Ойстрах, Э. Гилельс, И. Козловский, М. Ростропович, Г. Вишневская, Б. Гмыря, В. Крайнев, Д. Шафран, М. Плетнёв и Дм. Хворостовский. В разные годы за дирижерским пультом оркестра стояли А. Гаук, В. Небольсин, Г. Гамбург, Н. Аносов, Н. Голованов, Г. Рождественский, Е. Светланов, М. Эрмлер, В. Дударова, Ю. Силантьев, М. Нерсесян, Д. Штильман и мн.др.

В программе юбилейного концерта прозвучит киномузыка А. Эшпая, А. Васильева, Э. Ллойд-Уэббера, Ю. Потеенко, Э. Лолашвили, М. Фрадкина, Э. Артемьева, М. Дунаевского, Я. Френкеля, С. Никитина, П. Бюльбюль-оглы и др.

Культура Музыка
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