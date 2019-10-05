РПЦ: Христиане Ближнего Востока и Северной Африки подвергаются гонениям

На Ближнем Востоке и в Северной Африке христиане сегодня подвергаются массовому истреблению, сказал в эфире программы "Церковь и мир" глава Отдела внешних церковных связей, митрополит Волоколамский Иларион. Кроме того, происходит массовый исход христиан из своих родных земель. В Ливии, например, практически не осталось христианского населения. А после начала вооруженного конфликта в Сирии, значительно сократилась численность христиан и там.

В Ираке при Саддаме Хусейне проживало 1,5 млн. христиан, отметил митрополит. Сегодня, по самым оптимистическим оценкам, там осталось около 150 тысяч христиан, а по менее оптимистичным - всего несколько десятков тысяч человек.

При этом он также подчеркнул, что РПЦ устами Патриарха и официальных спикеров "неоднократно возвышала голос в защиту гонимых христиан". Он напомнил, что эта тема была главной на исторической встрече Патриарха Кирилла и Папы Римского Франциска в 2016 году.