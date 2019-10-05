СМИ: Минэнерго США требовало включить американцев в правление "Нафтогаза"

Министр энергетики США Рик Перри настаивал, чтобы в состав правления украинского газового гиганта "Нафтогаз" были включены американцы. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на собственные источники.

Речь шла, по сведениям издания, о двух энергетиках из Техаса, родного штата Перри.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обсудил на встрече с американскими сенаторами Рональдом Джонсоном и Кристофером Мерфи вопросы поставок сжиженного газа из США в рамках диверсификации снабжения Украины энергоносителями. Также Зеленский поблагодарил США за "последовательное противодействие" российскому проекту газопровода по дну Балтийского моря в Германию "Северный поток-2".