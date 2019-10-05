СМИ сообщили, что Тедеско станет тренером "Спартака" в понедельник

Немецко-итальянский специалист Доменико Тедеско через два дня подпишет контракт со "Спартаком". Уже завтра специалист прибудет в Москву, сообщает championat.com.

На этом посту Тедеско сменит Олега Кононова, покинувшего "Спартак" на прошлой неделе после поражения от "Оренбурга" (1:2) в матче 11-го тура чемпионата России.

Вариант с приглашением Доменико возник почти сразу же. Переговоры с ним прошли быстро, однако готовить "красно-белых" к воскресному матчу с "Краснодаром" будет один из помощников Кононова Сергей Кузнецов.

Тедеско известен по работе с "Шальке". Команду из Гельзенкирхена он возглавлял с 2017 по 2019 год. В дебютном сезоне Доменико клуб занял второе место в немецком первенстве и вышел в Лигу чемпионов. В марте этого года тренер был уволен после поражения от "Манчестер Сити" в плей-офф главного еврокубка.