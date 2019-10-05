СМИ: Украинца в Польше заставили съесть бандеровский флажок

Душераздирающую историю о злоключениях украинца в соседней Польше поведал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко. По его словам, ехавший с флажком "Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА, запрещена в РФ - "РГ") на стекле машины украинец стал жертвой издевательств со стороны местных жителей.

"Сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок", - передает РИА Новости драматический рассказ экс-депутата.

Отмечается, что поляки задержанного не били, но действовали "жестко". В каком городе это произошло - не уточняется.

Напомним, что в ходе Второй мировой войны активисты ОУН-УПА провели несколько жестоких карательных операций против мирного польского населения, из-за чего официальная Варшава сейчас активно выступает против героизации бандеровцев на Украине. Эта тема часто становится поводом для размолвок между политиками двух стран.