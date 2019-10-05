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05.10.2019 21:03
Рубрика: В мире

США и КНДР не смогли найти компромисс на переговорах

Текст: Константин Волков

Переговоры на уровне рабочих групп между США и КНДР в Стокгольме были прекращены 5 октября из-за неспособности сторон прийти к компромиссу. Об этом заявил глава северокорейской делегации Ким Мён Гиль, сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap.

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
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По его словам, делегация КНДР была разочарована тем, что американцы ничего не предложили в ходе встречи, первой со времени февральского саммита лидеров двух стран в Ханое.

Главной целью нынешних переговоров было достижение прогресса в реализации соглашения между Вашингтоном и Пхеньяном, достигнутого на встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре в июне 2018 года. Речь в соглашении идет о выстраивании новых отношений между КНДР и США, о мирном соглашении между Пхеньяном и Сеулом, а также о денуклеаризации Корейского полуострова.

Как скоро стороны будут вновь готовы начать переговоры, пока остается неясным.

В мире США В мире Восточная Азия Северная Корея
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