США и КНДР не смогли найти компромисс на переговорах

Переговоры на уровне рабочих групп между США и КНДР в Стокгольме были прекращены 5 октября из-за неспособности сторон прийти к компромиссу. Об этом заявил глава северокорейской делегации Ким Мён Гиль, сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap.

По его словам, делегация КНДР была разочарована тем, что американцы ничего не предложили в ходе встречи, первой со времени февральского саммита лидеров двух стран в Ханое.

Главной целью нынешних переговоров было достижение прогресса в реализации соглашения между Вашингтоном и Пхеньяном, достигнутого на встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре в июне 2018 года. Речь в соглашении идет о выстраивании новых отношений между КНДР и США, о мирном соглашении между Пхеньяном и Сеулом, а также о денуклеаризации Корейского полуострова.

Как скоро стороны будут вновь готовы начать переговоры, пока остается неясным.