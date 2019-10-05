США укрепляют военное присутствие в Греции

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе двухдневного визита в Афины подписал новое, более выгодное Вашингтону соглашение об оборонном сотрудничестве с Грецией. По данным греческих СМИ, оно предусматривает существенное расширение возможностей уже существующих американских военных баз на территории Эллады, а также создание в этой южноевропейской стране новых военных объектов США.

В субботу Помпео провел встречи с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом, а также руководством греческого внешнеполитического и оборонного ведомств. Итогом переговоров стало подписание между союзниками по НАТО протокола о поправках к двустороннему соглашению о взаимном сотрудничестве в области обороны (MDCA - Mutual Defense Cooperation Agreement), дающего американцам дополнительные военные возможности на южном фланге Европы.

Ранее это договор, заключенный между Вашингтоном и Афинами ещё в 1990 году, продлевался греческим парламентом ежегодно. Отныне размещение в стране американских военных баз будет бессрочным, пишет афинская газета Kathimerini.

Помимо крупного американского военного объекта Суда-бей на Крите, являющегося единственным пунктом снабжения и ремонта авианосцев США в восточном Средиземноморье, теперь американские военные получат возможность прочно обосноваться и в порту Александруполис.

Эта стратегическая локация на севере Греции интересует Пентагон с точки зрения логистики и близости к Черноморскому региону и Турции. Также она дает возможность контролировать идущие через северную Грецию действующие и перспективные энергокоридоры - прежде всего Трансадриатический газопровод TAP и продолжение российского трубопровода "Турецкий поток" в Европе.

В свете новых договоренностей с Афинами уже в ближайшее время штатовские военные части на территории Эллады будут расти, как грибы после дождя. В поправках к MDCA речь идет о новых объектах в центральной Греции - у городов Лариса и Стефановикио. Не секрет, что в последнее время в Пентагоне внимательно приглядывались к военно-воздушной базе Лариса.

В прошлом году здесь были "временно" размещены американские беспилотники MQ-9 "Reaper". Основной задачей дронов был сбор разведывательной информации на юго-востоке Европы, указывало греческое издание To Vima. Затем базу в Ларисе освоили и американские истребители-невидимки F-22. Не исключено, что местный аэродром в прямом смысле может стать запасным для США на случай разрыва осложнившихся отношений Вашингтона с Турцией и вынужденной необходимости покинуть авиабазу Инджирлик.

Что выигрывает Греция?

Помимо общих рассуждений из Афин о том, что выдача США зеленого света на укрепление своего военного присутствия на территории Греции повышает "геополитическую роль" (!) этой потрепанной экономическим кризисом страны на периферии Европы, без ответа остается вопрос: какую конкретно добавочную стоимость к своим национальным интересам получат греки за сверхлояльное обслуживание геополитических интересов "старшего товарища" по НАТО?

"Мы договорились обновить соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве, которое укрепит наши общие военные и стратегические возможности в регионе, в интересах региональной безопасности и стабильности. Тем более, когда в Эгейском море и Восточном Средиземноморье происходят действия, которые бросают вызов суверенным правам Греции и Кипра, нарушают международное право и часто сопровождаются радикальной и контрпродуктивной риторикой, - сказал премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече в госсекретарем Майком Помпео. - Я имею в виду действия соседней Турции, которые часто не согласуются с политикой дружбы и сотрудничества".

Примечательно, что в ответном слове госсекретарь США ограничился утверждением о том, что отношения Америки и Греции "находятся на самом высоком уровне за все времена", Афины являются "столпом стабильности" в регионе, а американские инвестиции в страну не заставят себя долго ждать. Правда, сколько ждать придется грекам крупных инвесторов из-за океана, он не уточнил.

Подводя итог, отметим следующее. Похоже, в Афинах всерьез полагают, что США непременно поддержат Грецию в случае её военной конфронтации с главным источником угрозы для безмятежной жизни греков под теплым солнцем - соседней Турции. О наивности подобных надежд говорят множество греческих экспертов. В пример широко приводятся исторические факты того, как США явно склонялись к поддержке Анкары, а не Греции в ходе событий 1974 года вокруг Кипра.

Очевидно, что, получая с легкой руки недавно пришедшего к власти правительства партии "Новая демократия" доступ к дополнительным военным объектам в Греции, американцы не берут на себя совершенно никаких юридически обязывающих гарантий перед Афинами.

Показательно и то, как совсем недавно президент США Дональд Трамп не соизволил появится на запланированной встрече с греческим премьером Кириакосом Мицотакисом.

Переговоры должны были состояться на полях прошедшей в сентябре генассамблеи ООН в Нью-Йорке, но были отменены Белым домом в самый последний момент. Вероятно, необходимое Вашингтону соглашение о сотрудничестве в области обороны с Грецией к тому времени уже было полностью согласовано, а необходимость терять время на "пустую" встречу со столь услужливым союзником просто-напросто отпала.

Кстати

В последние годы американский ВПК заработал на Греции более 2 миллиардов долларов. Так, весной 2018 года Афины одобрили программу модернизации компанией Lockheed Martin парка греческих истребителей F-16 на сумму более 1,45 миллиарда долларов. Еще 0,5 миллиарда долларов в 2014 году греки выложили за модернизацию американских патрульных самолетов P-3В "Orion".

По данным греческих СМИ, из-за утечки денег европейских налогоплательщиков в карманы американских военно-промышленных корпораций Афинам не раз выражали недовольство Франция и Германия, продвигающие европейскую военную продукцию.