Театр Наций сыграет на гастролях в Лондоне Чехова и Шукшина

Театр Наций впервые отправится на гастроли в Лондон. 7-9 октября на сцене лондонского Barbican Theatre представят спектакли "Рассказы Шукшина" и 11-12 октября "Иванов".

В Лондоне в эти дни на сцене увидят Евгения Миронова, Чулпан Хаматову, Юлию Пересильд, Елизавету Боярскую, Виктора Вержбицкого, Игоря Гордина и других российских артистов. В последний день лондонских гастролей, 12 октября спектакль режиссера Тимофея Кулябина "Иванов" будет сыгран в пятидесятый раз. Ранее эту чеховскую постановку показывали в Латвии и в США. А "Рассказам Шукшина" Алвиса Херманиса, более десяти лет собирающим полные аншлаги в Театре Наций, уже рукоплескали на гастролях в США, Германии, Франции, Италии, Австрии, Израиле, Польше, Чили, Китае, Нидерландах, Финляндии, Румынии, Грузии, Латвии, Литве, Эстонии, Казахстане и Украине.

Справка "РГ"

Barbican Theatre - часть одноименного центра искусств, открытого королевой Елизаветой II в 1982 году. Разработан специально для Королевской шекспировской труппы. Так же в Barbican Theatre играются драматические и танцевальные постановки коллективов со всего мира.

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Евгений Миронов, художественный руководитель Театра Наций:

- Мы рады познакомить британских зрителей с двумя знаковыми работами нашего театра. Мы перенесли действие пьесы "Иванов" в наши дни, чтобы зрители смогли увидеть, насколько современно и актуально звучит чеховский текст на сегодняшней сцене. А для создания "Рассказов Шукшина" команда нашего театра специально ездила на родину писателя в село Сростки Алтайского края, где до сих пор живут родственники и потомки тех "чудиков" - добрых, наивных, трогательных людей, о которых с такой любовью писал Василий Шукшин. Для меня лично Антон Чехов и Василий Шукшин - два уникальных русских писателя, которые, каждый в своем времени, смогли невероятно точно и глубоко передать природу, внутренний мир человека, не помещая героев своих произведений в экстремальные ситуации, не требуя от них подвига, а оставляя наедине с собой, в потоке рутинной, повседневной жизни.