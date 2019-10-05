Трамп одобрил введение безвизового режима с Польшей

В США для граждан Польши скоро начнет действовать безвизовый режим. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, выступая в пятницу перед журналистами в Белом доме. Он подчеркнул, что речь идет о "полной отмене виз".

Позже пресс-служба Белого дома уточнила, что Госдеп США официально выдвинул Польшу для вступления в программу безвизового въезда, а решение будет принимать министерство внутренней безопасности. Если Польша будет определена в качестве страны-участницы программы, "ее граждане будут иметь право на безвизовый въезд в Соединенные Штаты для бизнеса и туризма", - говорится в заявлении.

По мнению американских властей, отмена виз станет важным шагом в дальнейшем укреплении экономических, культурных и межличностных связей двух стран, пишет РИА Новости.

О своих планах отменить визы для граждан Польши Трамп сообщил во время сентябрьского визита в Вашингтон польского президента Анджея Дуды, который выражал надежду, что визы будут отменены до 25 декабря.