Трамп рассказал, что Ромни умолял назначить его госсекретарем США

Как написал президента США Дональд Трамп в своем Twitter 5 октября, сенатор и бывший кандидат в президенты от республиканцев Митт Ромни "умолял назначить его госсекретарем".

"Но я отказал ему, он сильно вредит республиканцам", написал Трамп.

Он также охарактеризовал Ромни не самыми лестными словами. "Ромни никогда не знал, как победить. Он напыщенный "осел", который борется со мной с самого начала, за исключением тех моментов, когда он умолял меня поддержать его решение баллотироваться в Сенат".

Ранее Ромни назвал "отвратительными" и "политически ошибочными" призывы Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому и к председателю КНР Си Цзиньпину расследовать деятельность бывшего вице-президента США Байдена и его сына Хантера.

Напомним, разговор Трампа с Зеленским дал повод демократам в Палате представителей Конгресса США потребовать импичмента для президента. При этом многие считают, что причиной пристального внимания Трампа к Байдену стало то обстоятельство, что последний может составить конкуренцию Трампу на предстоящих в 2020 году президентских выборах.

Трамп в ответ на обвинения со стороны Ромни попросил, чтобы "кто-нибудь разбудил его и сказал, что мой разговор с украинским президентом был благожелательным и очень уместным, а мое заявление по Китаю относилось к коррупции, а не к политике".