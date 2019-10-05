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05.10.2019 19:49
Рубрика: В мире

Трамп рассказал, что Ромни умолял назначить его госсекретарем США

Текст: Константин Волков

Как написал президента США Дональд Трамп в своем Twitter 5 октября, сенатор и бывший кандидат в президенты от республиканцев Митт Ромни "умолял назначить его госсекретарем".

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"Но я отказал ему, он сильно вредит республиканцам", написал Трамп.

Он также охарактеризовал Ромни не самыми лестными словами. "Ромни никогда не знал, как победить. Он напыщенный "осел", который борется со мной с самого начала, за исключением тех моментов, когда он умолял меня поддержать его решение баллотироваться в Сенат".

Ранее Ромни назвал "отвратительными" и "политически ошибочными" призывы Трампа к президенту Украины Владимиру Зеленскому и к председателю КНР Си Цзиньпину расследовать деятельность бывшего вице-президента США Байдена и его сына Хантера.

Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Напомним, разговор Трампа с Зеленским дал повод демократам в Палате представителей Конгресса США потребовать импичмента для президента. При этом многие считают, что причиной пристального внимания Трампа к Байдену стало то обстоятельство, что последний может составить конкуренцию Трампу на предстоящих в 2020 году президентских выборах.

Трамп в ответ на обвинения со стороны Ромни попросил, чтобы "кто-нибудь разбудил его и сказал, что мой разговор с украинским президентом был благожелательным и очень уместным, а мое заявление по Китаю относилось к коррупции, а не к политике".

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