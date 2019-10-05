Трамп сократит штат Совета нацбезопасности США

Президент США Дональд Трамп распорядился значительно сократить количество сотрудников в Совете национальной безопасности (СНБ) - консультативном органе при президенте США для решения наиболее важных вопросов национальной безопасности и внешней политики. Об оптимизации сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Цель сокращения - сделать СНБ "более гибким" под руководством нового советника президента по национальной безопасности Роберта О'Брайена, который сменил на этом посту Джона Болтона.

Сейчас штат СНБ составляет около 310 человек, в том числе благодаря увеличению числа сотрудников при Обаме. Сокращенных сотрудников планируется перевести в различные спецслужбы, в Петнагон, а также - в Госдепартамент.

Ранее Трамп написал в своем Twitter, что именно сотрудник СНБ подал жалобу о якобы "тревожном" разговоре Трампа с неким иностранном лидером.

Как уточнила газета The Washington Post, жалоба была подана сотрудником, работающим на Украине. Речь шла, предположительно, о разговоре Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которого американский лидер попросил расследовать деятельность на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента Джо Байдена - последний может стать одним из конкурентов Трампа на президентских выборах 2020 в США. Жалоба привела к большому скандалу и требованию со стороны членов Палаты представителей Конгресса США импичмента для Трампа.