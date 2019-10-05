Трусова и Загитова принесли победу команде Европы на Japan Open

Российские фигуристки Александра Трусова и Алина Загитова помогли команде Европы одержать победу на Japan Open, который организуется японской федерацией конькобежного спорта.

Турнир проводится в формате командных соревнований. В сборные Европы, Северной Америки и Японии приглашаются по два одиночника и две одиночницы, которые представляют только произвольные программы. Их результаты плюсуются для командных очков.

После выступления мужчин лидировали американские фигуристы. Нэйтан Чен набрал за свой прокат 189,93 балла, Винсент Чжоу показал третий результат (167,64). На втором месте был японец Шома Уно (169,09).

Однако Александра Трусова и Алина Загитова сумели отыграть отставание в 58 баллов. Двукратная чемпионка мира среди юниоров Трусова, которая проводит свой первый сезон на взрослом уровне, набрала за произвольную программу 160,53 балла, и снова переписала историю. Саша сделала четыре (!) четверных прыжка в программе - лутц, тулуп в каскаде с тройным, сальхов и еще один тулуп с ойлером и тройным сальховом.

Олимпийская чемпионка Алина Загитова получила за свой прокат 154,41 балла, опередив японку Рику Кихиру почти на 10 баллов (144,76).

По итогам соревнований команда Европы набрала 614,73 балла, Японии - 602,16, Северной Америки - 593,42.

Даниил Глейхенгауз, хореограф группы Этери Туберидзе, в которой тренируются и Загитова, и Трусова, отметил вклад фигуристок в общую победу команды Европы. "Победители Japan Open 2019! Команда Европы. Поздравляю всех с победой, наши девочки лучше всех", - написал Глейхенгауз.