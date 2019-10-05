Ученые рассказали о пользе отказа от Facebook

Отказ от Facebook делает людей менее депрессивными и у них улучшается ситуация с финансами. Об этом свидетельствует исследование экономиста Роберто Москера и его коллег из Университета Лас Америкас в Эквадоре, опубликованное в "Experimental Economics".

Ученые сравнили активность 1765 использующих Facebook студентов Техасского университета. Они разделили их на две группы, одна из которых делала недельный перерыв в пользовании Facebook, а другая нет, пишет Daily Mail.

Выяснилось, что студенты, которые не пользовались Facebook, были более продуктивными и чувствовали себя менее подавленными. Они также занимались более здоровой деятельностью, совершали меньше импульсивных покупок и даже меньше ели. Кроме того, отказавшиеся от соцсети участники эксперимента потребляли меньше новостей.

Добровольцам также задавали вопрос, сколько они хотели бы получить в качестве компенсации за отказ от Facebook на одну неделю. В среднем молодые люди называли сумму в 67 долларов. А через неделю отказа эта цифра увеличивалась еще почти на 20%. Это увеличение оценки, предполагают ученые, типично для аддиктивных (зависимых) отношений с платформой.